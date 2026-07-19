Jechał za blisko i doszło do wypadku. Motocyklista w szpitalu
Do wypadku doszło około godziny 13 w Machcinie.
"Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 52-letni kierujący motocyklem najprawdopodobniej nie zachował bezpiecznej odległości od poprzedzającego pojazdu i uderzył w tył samochodu marki BMW, którym kierował 41-latek" - opisała w komunikacie Komenda Miejska Policji w Płocku.
Jak przekazała policja, w wyniku poniesionych obrażeń kierujący jednośladem został przetransportowany do szpitala.
Droga zablokowana
W związku ze zdarzeniem występują utrudnienia na trasie Płock - Sierpc. Droga z Płocka w kierunku Zągot jest całkowicie zablokowana. Funkcjonariusze podali, że utrudnienia mogą potrwać do godziny 16. Zalecają objazd przez miejscowości: Stare Proboszczewice, Niszczyce i Bielsk.
Mundurowi zaapelowali o zachowanie ostrożności, stosowanie się do poleceń służb oraz wybór alternatywnej trasy przejazdu.