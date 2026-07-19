Okolice Jechał za blisko i doszło do wypadku. Motocyklista w szpitalu Oprac. Magdalena Gruszczyńska |

13.07.2022 | Kierowców nie odstraszają wysokie mandaty. "Statystyki pokazują, że jeździmy bardzo niebezpiecznie" Źródło wideo: Marta Kolbus | Fakty po południu Źródło zdj. gł.: Komenda Miejska Policji w Płocku

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Do wypadku doszło około godziny 13 w Machcinie.

"Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 52-letni kierujący motocyklem najprawdopodobniej nie zachował bezpiecznej odległości od poprzedzającego pojazdu i uderzył w tył samochodu marki BMW, którym kierował 41-latek" - opisała w komunikacie Komenda Miejska Policji w Płocku.

Jak przekazała policja, w wyniku poniesionych obrażeń kierujący jednośladem został przetransportowany do szpitala.

Wypadek pod Płockiem Wypadek pod Płockiem Źródło zdjęcia: Komenda Miejska Policji w Płocku Wypadek pod Płockiem Źródło zdjęcia: Komenda Miejska Policji w Płocku Wypadek pod Płockiem Źródło zdjęcia: Komenda Miejska Policji w Płocku

Droga zablokowana

W związku ze zdarzeniem występują utrudnienia na trasie Płock - Sierpc. Droga z Płocka w kierunku Zągot jest całkowicie zablokowana. Funkcjonariusze podali, że utrudnienia mogą potrwać do godziny 16. Zalecają objazd przez miejscowości: Stare Proboszczewice, Niszczyce i Bielsk.

Mundurowi zaapelowali o zachowanie ostrożności, stosowanie się do poleceń służb oraz wybór alternatywnej trasy przejazdu.