Wypadł z ciągnika, a ten go przygniótł

• Użytkuj tylko sprawne maszyny i urządzenia, wyposażone w osłony i zabezpieczenia ruchomych części, sprawny układ hamulcowy i kierowniczy oraz sygnalizację świetlną. • Prawidłowo zabezpiecz maszyny i urządzenia podczas pracy i postoju. • Używaj maszyn wyposażonych w mocne i dobrze zamontowane drabinki oraz schodki wejściowe do kabin, przyczep i na pomosty oraz wchodzenie i schodzenie z nich przodem do maszyny. • Nie przewoź ludzi na przyczepach, błotnikach ciągników, w nieprzystosowanych do tego celu kabinach ciągników, na zaczepach, pomostach i ładunkach • Zabezpiecz przewożony ładunek objętościowy przed upadkiem osunięciem ze środka transportu. • Zapewnij właściwą opiekę dzieciom, oraz wydzielenie dzieciom specjalnego miejsca do zabawy, z dala od miejsca wykonywania pracy w gospodarstwie. • Stosuj przerwy w pracy na odpoczynek i regenerację sił, ogranicz ekspozycję ciała na działanie słońca i wysokich temperatur.