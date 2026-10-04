Okolice Mężczyzna zaginął w lesie. Pies Wardog bezbłędnie doprowadził do niego policjantów Oprac. Dariusz Gałązka |

Do zdarzenia doszło w powiecie pułtuskim Źródło wideo: Google Maps Źródło zdj. gł.: Policja

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Pochodzący z miejscowości Lutobrok w powiecie pułtuskim 34-latek, w czwartek około godz. 22 opuścił swoje miejsce zamieszkania. Gdy mężczyzna długo nie wracał, a kontakt z nim był utrudniony, zaniepokojona matka postanowiła nie zwlekać i zaalarmowała policję.

"Z uwagi na realne zagrożenie zdrowia i życia mężczyzny oraz późną porę, do akcji ratunkowej ruszyli policjanci oraz strażacy. Kluczowym elementem interwencji okazało się jednak zaangażowanie przewodnika z psem tropiącym z komendy Ciechanowie" - poinformowała Komenda Powiatowa Policji w Pułtusku.

Wardog doprowadził policjantów do celu

Czworonożny funkcjonariusz podjął trop zaginionego. Mimo trudnych warunków i nocnej pory, pies bezbłędnie prowadził mundurowych przez okoliczne tereny. Po kilkudziesięciu minutach intensywnego marszu zwierzę doprowadziło ratowników wprost do znajdującego się w lesie 34-latka.

34-latek został odnaleziony cały i zdrowy, a jego życiu nie zagraża już niebezpieczeństwo.

Pies Wardog Źródło zdjęcia: Policja