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Okolice

Mężczyzna zaginął w lesie. Pies Wardog bezbłędnie doprowadził do niego policjantów

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Pies Wardog
Do zdarzenia doszło w powiecie pułtuskim
Źródło wideo: Google Maps
Źródło zdj. gł.: Policja
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Policjanci z Pułtuska prowadzili poszukiwania mężczyzny, który zaginął w lesie. Udało się go odnaleźć dzięki pomocy psa tropiącego Wardoga.

Pochodzący z miejscowości Lutobrok w powiecie pułtuskim 34-latek, w czwartek około godz. 22 opuścił swoje miejsce zamieszkania. Gdy mężczyzna długo nie wracał, a kontakt z nim był utrudniony, zaniepokojona matka postanowiła nie zwlekać i zaalarmowała policję.

"Z uwagi na realne zagrożenie zdrowia i życia mężczyzny oraz późną porę, do akcji ratunkowej ruszyli policjanci oraz strażacy. Kluczowym elementem interwencji okazało się jednak zaangażowanie przewodnika z psem tropiącym z komendy Ciechanowie" - poinformowała Komenda Powiatowa Policji w Pułtusku.

Wardog doprowadził policjantów do celu

Czworonożny funkcjonariusz podjął trop zaginionego. Mimo trudnych warunków i nocnej pory, pies bezbłędnie prowadził mundurowych przez okoliczne tereny. Po kilkudziesięciu minutach intensywnego marszu zwierzę doprowadziło ratowników wprost do znajdującego się w lesie 34-latka.

34-latek został odnaleziony cały i zdrowy, a jego życiu nie zagraża już niebezpieczeństwo.

Pies Wardog
Pies Wardog
Źródło zdjęcia: Policja
Źródło: tvnwarszawa.pl
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Tagi:
Policja
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