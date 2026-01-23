Logo TVN Warszawa
Okolice

Pałką teleskopową zdemolował lokal

30-latek jest podejrzany o zdemolowanie lokalu gastronomicznego
Do zdarzenia doszło w powiecie piaseczyńskim
Źródło: Google Maps
Policjanci zatrzymali mężczyznę podejrzanego o zdemolowanie lokalu gastronomicznego pod Piasecznem (Mazowieckie). W mieszkaniu 30-latka znaleziono fragment pałki teleskopowej, której agresor miał użyć podczas demolki. Podejrzany usłyszał już zarzut.

Piaseczyńska policja podaje, że do zdarzenia doszło w miejscowości Łubna, gdzie przy użyciu pałki teleskopowej mężczyzna zdewastował wyposażenie lokalu gastronomicznego. Kryminalni przy współpracy z funkcjonariuszami z Góry Kalwarii wytypowali podejrzanego.

Fragment pałki teleskopowej w mieszkaniu

Dwa dni po zdarzeniu, wczesnym rankiem, zapukali do drzwi 30-letniego mieszkańca Piaseczna. - Mężczyzna był kompletnie zaskoczony wizytą, choć jak sam przyznał w rozmowie z policjantami, "spodziewał się, że prędzej czy później zostanie odnaleziony" - opisuje w komunikacie aspirant Wioletta Domagała z komendy w Piasecznie.

Podczas przeszukania policjanci znaleźli fragment pałki teleskopowej. - Narzędzie uległo uszkodzeniu podczas demolowania lokalu, a jego część wypadła sprawcy na miejscu przestępstwa - precyzuje aspirant Domagała.

Źródło: KPP w Piasecznie

Miał już konflikty z prawem

Zatrzymany mężczyzna usłyszał zarzuty dotyczące: zniszczenia mienia przy użyciu niebezpiecznego narzędzia, występku o charakterze chuligańskim, co - jak podaje policjantka - wiąże się z surowszym traktowaniem przez wymiar sprawiedliwości.

30-latek działał w warunkach recydywy. Był karany za podobne przestępstwa.

Za popełnione przestępstwo mieszkańcowi Piaseczna grozi kara do pięciu lat więzienia, która ze względu na recydywę może zostać zaostrzona. Prokurator zdecydował o policyjnym dozorze oraz zakazie zbliżania się do wspomnianego lokalu gastronomicznego.

Mokotów




