Pałką teleskopową zdemolował lokal

Piaseczyńska policja podaje, że do zdarzenia doszło w miejscowości Łubna, gdzie przy użyciu pałki teleskopowej mężczyzna zdewastował wyposażenie lokalu gastronomicznego. Kryminalni przy współpracy z funkcjonariuszami z Góry Kalwarii wytypowali podejrzanego.
Fragment pałki teleskopowej w mieszkaniu
Dwa dni po zdarzeniu, wczesnym rankiem, zapukali do drzwi 30-letniego mieszkańca Piaseczna. - Mężczyzna był kompletnie zaskoczony wizytą, choć jak sam przyznał w rozmowie z policjantami, "spodziewał się, że prędzej czy później zostanie odnaleziony" - opisuje w komunikacie aspirant Wioletta Domagała z komendy w Piasecznie.
Podczas przeszukania policjanci znaleźli fragment pałki teleskopowej. - Narzędzie uległo uszkodzeniu podczas demolowania lokalu, a jego część wypadła sprawcy na miejscu przestępstwa - precyzuje aspirant Domagała.
Miał już konflikty z prawem
Zatrzymany mężczyzna usłyszał zarzuty dotyczące: zniszczenia mienia przy użyciu niebezpiecznego narzędzia, występku o charakterze chuligańskim, co - jak podaje policjantka - wiąże się z surowszym traktowaniem przez wymiar sprawiedliwości.
30-latek działał w warunkach recydywy. Był karany za podobne przestępstwa.
Za popełnione przestępstwo mieszkańcowi Piaseczna grozi kara do pięciu lat więzienia, która ze względu na recydywę może zostać zaostrzona. Prokurator zdecydował o policyjnym dozorze oraz zakazie zbliżania się do wspomnianego lokalu gastronomicznego.
Autorka/Autor: katke/b
Źródło: tvnwarszawa.pl
Źródło zdjęcia głównego: KPP w Piasecznie