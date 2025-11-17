Wyjeżdżał z parkingu, zderzył się z motocyklistą

Do wypadku doszło około godziny 10.40 na ulicy Warszawskiej w miejscowości Lubiczów. To odcinek drogi wojewódzkiej numer 580, łączącej stolicę z Sochaczewem. Pojazdy zderzyły się przy wyjeździe z posesji, gdzie znajduje się lokalny market.
- Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący samochodem osobowym marki Hyundai, włączając się do ruchu, nie ustąpił pierwszeństwa poruszającemu się w kierunku Sochaczewa motocykliście. W wyniku tego zdarzenia kierujący motocyklem został przewieziony do szpitala - informuje podinspektor Ewelina Gromek-Oćwieja z Komendy Powiatowej Policji dla powiatu warszawskiego zachodniego.
Jak dodaje, obaj kierujący byli trzeźwi.
Droga została zablokowana. - Na miejscu pracują policja i straż pożarna. Autobusy i ciężarówki zawracane są na objazdy - ostrzega nasz reporter Mateusz Mżyk.
Autorka/Autor: kk
Źródło: tvnwarszawa.pl
Źródło zdjęcia głównego: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl