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Okolice

Awaria na przejazdach kolejowych. Nie działały rogatki i światła

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Przejazd kolejowy (zjd. ilustracyjne)
Czerwone pulsujące światło przed przejazdem kolejowym to sygnał, który kierowcy wciąż ignorują
Źródło wideo: Grzegorz Jarecki/Fakty po Południu TVN24
Źródło zdj. gł.: PKP PLK
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W Łowiczu (Mazowsze) i jego okolicach nie działały rogatki i sygnalizatory na przejazdach kolejowych. Spółka PKP PLK podała, że powodem problemu była usterka systemu łączności. Pociągi musiały zwalniać podczas ich mijania, co powodowało niewielkie opóźnienia.
Artykuł zawiera materiały przesłane na KONTAKT24

Pierwszą informację o utrudnieniach na linii kolejowej Warszawa - Łowicz otrzymaliśmy od naszego czytelnika na Kontakt24. Jak przekazał, pojawiły się problemy z działaniem przejazdów kolejowych. "Pociągi muszą zwalniać do minimum, ponieważ rogatki pozostają otwarte, a sygnalizacja świetlna również nie działa" - wyjaśnił.

Usterka systemu łączności

Kolejarze potwierdzili, że w piątek o poranku doszło do awarii. - Około godziny 3 na czterech przejazdach kolejowo-drogowych w Arkadii i Łowiczu wystąpiła usterka systemu łączności. W związku z prowadzoną obecnie naprawą urządzenia przejazdowe, w tym rogatki oraz samoczynna sygnalizacja świetlno-dźwiękowa zostały czasowo wyłączone - poinformował Rafał Wilgusiak z zespołu prasowego PKP PLK.

Jak dodał, przejazdy zostały na czas naprawy dodatkowo oznakowane: ustawiono przy nich znaki "stop" oraz tablice "rogatka uszkodzona".

- Jednocześnie wprowadzone zostały dodatkowe środki bezpieczeństwa. Pociągi przejeżdżające przez te cztery przejazdy kursują z ograniczoną prędkością do 20 kilometrów na godzinę, a maszyniści mają obowiązek podawania sygnału dźwiękowego "baczność" podczas zbliżania się do skrzyżowania z drogą - podkreślił Wilgusiak.

Pociągi mogą złapać opóźnienie

Jak zapowiedział, usuwanie skutków awarii może potrwać do godzin popołudniowych. Ostatecznie usterkę udało się naprawić około godziny 12.25.

Pasażerowie musieli liczyć się z tym, że pociągi kursujące przez Łowicz mogą być opóźnione o około 10 minut.

Przedstawiciel PKP PLK zaapelował do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności i baczną obserwację sytuacji przy przejazdach kolejowych.

Źródło: tvnwarszawa.pl
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Tagi:
ŁowiczKolejPKP PLKPrzejazd kolejowy
Klaudia Kamieniarz
Klaudia Kamieniarz
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
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