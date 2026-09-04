Okolice Awaria na przejazdach kolejowych. Nie działają rogatki i światła Klaudia Kamieniarz |

Czerwone pulsujące światło przed przejazdem kolejowym to sygnał, który kierowcy wciąż ignorują Źródło wideo: Grzegorz Jarecki/Fakty po Południu TVN24 Źródło zdj. gł.: PKP PLK

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Artykuł zawiera materiały przesłane na KONTAKT24

Pierwszą informację o utrudnieniach na linii kolejowej Warszawa - Łowicz otrzymaliśmy od naszego czytelnika na Kontakt24. Jak przekazał, pojawiły się problemy z działaniem przejazdów kolejowych. "Pociągi musza zwalniać do minimum, ponieważ rogatki pozostają otwarte, a sygnalizacja świetlna również nie działa" - wyjaśnił.

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Usterka systemu łączności

Kolejarze potwierdzają, że w piątek o poranku doszło do awarii. - Około godziny 3 na czterech przejazdach kolejowo-drogowych w Arkadii i Łowiczu wystąpiła usterka systemu łączności. W związku z prowadzoną obecnie naprawą urządzenia przejazdowe, w tym rogatki oraz samoczynna sygnalizacja świetlno-dźwiękowa zostały czasowo wyłączone - informuje Rafał Wilgusiak z zespołu prasowego PKP PLK.

Jak dodaje, przejazdy zostały na czas naprawy dodatkowo oznakowane: ustawiono przy nich znaki "stop" oraz tablice "rogatka uszkodzona".

- Jednocześnie wprowadzone zostały dodatkowe środki bezpieczeństwa. Pociągi przejeżdżające przez te cztery przejazdy kursują z ograniczoną prędkością do 20 kilometrów na godzinę, a maszyniści mają obowiązek podawania sygnału dźwiękowego "baczność" podczas zbliżania się do skrzyżowania z drogą - podkreśla Wilgusiak.

Pociągi mogą złapać opóźnienie

Jak zapowiada, usuwanie skutków awarii może potrwać do godzin popołudniowych. Pasażerowie muszą liczyć się z tym, że pociągi kursujące przez Łowicz mogą być opóźnione o około 10 minut.

Przedstawiciel PKP PLK apeluje do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności i baczną obserwację sytuacji przy przejazdach kolejowych.