"Groził, że spali lotnisko"

35-latek krzyczał, używał obraźliwych słów i groził spaleniem lotniska w Modlinie. Konieczne było wezwanie służb. Na pokład samolotu odlatującego do Sztokholmu nie wszedł. Został za to ukarany mandatami.

Kierownik zmiany Placówki Straży Granicznej Warszawa-Modlin otrzymał informację o agresywnym podróżnym w hali ogólnodostępnej nowodworskiego lotniska. Miał on zakłócać porządek i nie podporządkować poleceniom pracowników obsługi i służby ochrony lotniska. Na miejsce został skierowany patrol Zespołu Interwencji Specjalnych.

"Mężczyzna, który nie został dopuszczony przez kapitana statku powietrznego do lotu został wezwany przez funkcjonariuszy do zachowania zgodnego z prawem i do podporządkowania się ich poleceniom. Podróżny zaczął krzyczeć, używać obraźliwych słów i grozić spaleniem lotniska" - opisał w komunikacie przebieg zdarzenia Nadwiślański Oddział Straży Granicznej.