"Krzyczał i obrażał pasażerów". Został wyprowadzony z samolotu, do Londynu nie poleciał

Jak przekazał w komunikacie Nadwiślański Oddział Straży Granicznej, "36-letni obywatel Białorusi po wejściu do samolotu krzyczał i obrażał pasażerów, nie wykonywał poleceń załogi, kiedy był wzywany do zaprzestania zakłócania porządku na pokładzie samolotu a następnie do opuszczenia jego pokładu".

Nie posłuchał poleceń, użyli wobec niego "chwytów transportowych"

Pasażera przeprowadzono do pomieszczeń służbowych SG, gdzie następnie ukarano go mandatem karnym w kwocie 500 złotych. "Mężczyzna przyjął mandat nie wnosząc zastrzeżeń, co do jego zasadności i wysokości" - podsumowano.