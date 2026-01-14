Zatrzymany na lotnisku, był poszukiwany czerwoną notą

Mężczyzna przyleciał we wtorek, 13 stycznia, z Palermo na lotnisko Warszawa Modlin.
"36-latek ścigany jest za przestępstwa narkotykowe czerwoną notą Interpolu w celu aresztowania i ekstradycji, którą wystawiły władze Wielkiej Brytanii" - informuje Dagmara Bielec z Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej.
W środę Litwin został przewieziony do Prokuratury Okręgowej Warszawa Praga, gdzie odbyły się dalsze czynności procesowe w jego sprawie.
Czeka go ekstradycja do Wielkiej Brytanii.
Autorka/Autor: pop
Źródło: tvnwarszawa.pl/NOSG
Źródło zdjęcia głównego: NOSG