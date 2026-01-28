Użył paszportu kolegi, w bagażu miał narkotyki

Do zdarzenia doszło na lotnisku w Modlinie Źródło: Google Earth

Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do zdarzenia doszło 26 stycznia na terenie lotniska Warszawa–Modlin.

"Po przylocie samolotu z Hiszpanii funkcjonariusze przeprowadzili standardową kontrolę legalności pobytu pasażerów. Jednym z kontrolowanych był 45-letni obywatel Wietnamu, który okazał ważną kartę pobytu wydaną przez wojewodę mazowieckiego. Nie posiadał jednak paszportu ani innego dokumentu podróży" - informuje w komunikacie Dagmara Bielec z Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej.

Żony nie znaleźli

Oświadczył, że podróżował z żoną, która odebrała bagaż i ma przy sobie jego paszport, lecz nie może się z nią skontaktować.

Funkcjonariusze szybko zweryfikowali tę wersję wydarzeń - mężczyzna przyleciał sam, a na lotnisku nie oczekiwała żadna kobieta z jego dokumentem.

Kolega przyszedł z paszportem

"Po około 15 minutach zgłosił się znajomy cudzoziemca, który dostarczył jego paszport. 45-latek ostatecznie przyznał, że próbował wprowadzić funkcjonariuszy w błąd. Wyjaśnił, że wylatując do Hiszpanii zapomniał zabrać paszport, w związku z czym odprawy biletowo‑bagażowej dokonał na dokument podróży należący do kolegi" - dodaje Dagmara Bielec.

Podczas przeszukania bagażu podręcznego mężczyzny strażnicy znaleźli ponad 16 gramów suszu roślinnego. Początkowo twierdził, że nie wie, co to za substancja, tłumacząc, że otrzymał ją od znajomego. Ostatecznie przyznał, że jest to marihuana. W bagażu miał też paszport wystawiony na dane innej osoby.

Wykroczenie i przestępstwa

Za wykroczenie dotyczące przekroczenia granicy Rzeczypospolitej Polskiej wbrew przepisom, Wietnamczyk został ukarany mandatem w wysokości 500 złotych. Usłyszał też zarzuty dotyczące wewnątrzwspólnotowego nabycia środków odurzających na terytorium Hiszpanii i przewiezienia ich do Polski oraz ukrywania w bagażu podręcznym dokumentu paszportowego należącego do innej osoby, którym nie miał prawa wyłącznie dysponować.

45-latkowi grozi za to od trzech miesięcy do pięciu lat pozbawienia wolności. Nie przyznał się i odmówił złożenia wyjaśnień.

Dalsze czynności w sprawie prowadzone są pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Nowym Dworze Mazowieckim.

OGLĄDAJ: TVN24 HD