Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Okolice

Użył paszportu kolegi, w bagażu miał narkotyki

Lotnisko w Modlinie
Do zdarzenia doszło na lotnisku w Modlinie
Źródło: Google Earth
Wietnamczyk przyleciał z Barcelony na lotnisko w Modlinie. Nie miał swojego paszportu, a wcześniej odprawił się, używając dokumentu znajomego. W bagażu miał za to marihuanę.

Do zdarzenia doszło 26 stycznia na terenie lotniska Warszawa–Modlin.

"Po przylocie samolotu z Hiszpanii funkcjonariusze przeprowadzili standardową kontrolę legalności pobytu pasażerów. Jednym z kontrolowanych był 45-letni obywatel Wietnamu, który okazał ważną kartę pobytu wydaną przez wojewodę mazowieckiego. Nie posiadał jednak paszportu ani innego dokumentu podróży" - informuje w komunikacie Dagmara Bielec z Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej.

Żony nie znaleźli

Oświadczył, że podróżował z żoną, która odebrała bagaż i ma przy sobie jego paszport, lecz nie może się z nią skontaktować.

Funkcjonariusze szybko zweryfikowali tę wersję wydarzeń - mężczyzna przyleciał sam, a na lotnisku nie oczekiwała żadna kobieta z jego dokumentem.

Sześciu nie wpuszczono do Polski, 13 miało problemy przy wyjeździe
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Sześciu nie wpuszczono do Polski, 13 miało problemy przy wyjeździe

Włochy

Kolega przyszedł z paszportem

"Po około 15 minutach zgłosił się znajomy cudzoziemca, który dostarczył jego paszport. 45-latek ostatecznie przyznał, że próbował wprowadzić funkcjonariuszy w błąd. Wyjaśnił, że wylatując do Hiszpanii zapomniał zabrać paszport, w związku z czym odprawy biletowo‑bagażowej dokonał na dokument podróży należący do kolegi" - dodaje Dagmara Bielec.

Podczas przeszukania bagażu podręcznego mężczyzny strażnicy znaleźli ponad 16 gramów suszu roślinnego. Początkowo twierdził, że nie wie, co to za substancja, tłumacząc, że otrzymał ją od znajomego. Ostatecznie przyznał, że jest to marihuana. W bagażu miał też paszport wystawiony na dane innej osoby.

Wykroczenie i przestępstwa

Za wykroczenie dotyczące przekroczenia granicy Rzeczypospolitej Polskiej wbrew przepisom, Wietnamczyk został ukarany mandatem w wysokości 500 złotych. Usłyszał też zarzuty dotyczące wewnątrzwspólnotowego nabycia środków odurzających na terytorium Hiszpanii i przewiezienia ich do Polski oraz ukrywania w bagażu podręcznym dokumentu paszportowego należącego do innej osoby, którym nie miał prawa wyłącznie dysponować.

45-latkowi grozi za to od trzech miesięcy do pięciu lat pozbawienia wolności. Nie przyznał się i odmówił złożenia wyjaśnień.

Dalsze czynności w sprawie prowadzone są pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Nowym Dworze Mazowieckim.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Funkcjonariusze SG podjęli interwencję w sprawie zachowania kobiety na lotnisku. 29-latka otrzymała mandat
Wrócili do Polski i zostali zatrzymani na lotnisku
W bagażu pasażera ujawniono pięć kilogramów rafy koralowej
Zbierał je na plaży na Seszelach. Po kontroli na lotnisku ma problemy
Bramki automatycznej odprawy granicznej
Nowe bramki na Lotnisku Chopina. Odprawy mają być szybsze
OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: pop

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: NOSG

Udostępnij:
TAGI:
Lotnisko ChopinaMigracjeMigranci i uchodźcy w EuropieStraż Graniczna
Czytaj także:
Zanim policjanci weszli do środka wleciał tam dron
Wyrwali drzwi, wleciał dron, po chwili wyprowadzili mężczyznę. Akcja na Targówku
Targówek
Kierowca i pasażer byli pijani
Auto przewróciło się na bok, kierowca i pasażer pijani
Kontrowersje po wynikach konkursu
Palił papierosa w szpitalu, ratowniczkę uderzył butelką
telefon szpieg hacker
Ponad dwie godziny rozmawiał z oszustem. Zrobił cztery przelewy, stracił 160 tysięcy
Prawdopodobnie będzie opinia w sprawie poczytalności podejrzanego o zabójstwo matki (zdjęcie ilustracyjne)
Syn podejrzany o zabicie matki
W sobotę nie będą działać Punkty Obsługi Pasażerów
Tego dnia Punkty Obsługi Pasażerów będą nieczynne
Komunikacja
Sople zwisały z budynku na Gocławku
Duże sople nad chodnikiem i wejściem do przedszkola
Praga Południe
Film dokumentalny "33 zdjęcia z getta" jest dostępny na platformie HBO MAX
33 zdjęcia z warszawskiego getta zobaczy cały świat
Śródmieście
Awaria wodociągowa na skrzyżowaniu Broniewskiego i Reymonta
Jezdnia się zapadła, z dziury wypływała woda
Bielany
Prokuratura w Siedlcach prowadzi śledztwo dotyczące fikcyjnych darowizn na cele kultu religijnego (zdjęcie ilustracyjne)
Darowizny, "prowizje" proboszcza i zarzuty dla 45 osób
Lotnisko Chopina w Warszawie
Sześciu nie wpuszczono do Polski, 13 miało problemy przy wyjeździe
Włochy
Targówek
"Zginęli od ciosów ostrym narzędziem". Mężczyzna zatrzymany po szturmie
Targówek
Działania policji na warszawskim Targówku
"Oni prosili go dwie godziny". Co wydarzyło się w domu
Targówek
Skrzyżowanie ulic Grochowskiej i Zamienieckiej
Zwężenia jezdni nie będzie, ale ma być bezpieczniej
Praga Południe
Śmierć kobiety pod Ciechanowem. Zarzuty dla 45-latka (zdj. ilustracyjne)
Ciało kobiety w zaspie, zarzut zabójstwa dla 45-latka. Policja: to syn ofiary
Zatrzymania w domu na Ursynowie
Handel ludźmi i przemyt narkotyków. Przykrywką było call center
Ursynów
Zima w Warszawie
"Ostatnio tak intensywną zimę mieliśmy dziewięć lat temu"
Targówek
Mozaiki Wojciecha Fangora na podziemnej stacji Warszawa Śródmieście
Fatalny stan mozaik na dworcu. Konserwator domaga się działań
Śródmieście
Trasa tramwajowa połączy podziemny przystanek na Dworcu Zachodnim z ul. Kasprzaka
Pasażerowie usłyszą nietypowy komunikat
Komunikacja
Autobus Solaris Urbino
"14" do Dworca Zachodniego, na ulicach nowe hybrydy i elektryki
Dariusz Gałązka
Policja bada sprawę kradzieży figurki Matki Boskiej (zdjęcie ilustracyjne)
Z kapliczki skradziono figurę Matki Bożej
Targówek
Zderzenie na trasie S8
Zderzenie samochodu z busem na S8
Żoliborz
Przejazd w Radości, linia otwocka
Tutaj pociąg jest jak metro. Trzy lata utrudnień na popularnej linii
Dariusz Gałązka
Jarosław Kaczyński przed siedzibą PiS
Brejza przeciwko Kaczyńskiemu, decyzja sądu
TVN24
Muzeum Sztuki Nowoczesnej
Prześwietlili budowę Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Negatywna ocena
Śródmieście
Mężczyzna zdemolował biuro w urzędzie miasta (zdj. ilustracyjne)
Zdemolował biuro w urzędzie miasta, domagał się mieszkania
Wyjaśniają sprawę śmierci niemowlęcia (zdj. ilustracyjne)
Niemowlę zmarło w wychłodzonym mieszkaniu
Łoś zlizuje sól z samochodu
Łoś liże samochód. Leśnicy wyjaśniają, o co chodzi
Bielany
Korek po zderzeniu na S2
Zderzenie i korek na S2
Schronisko dla zwierząt na Paluchu
NIK rozpoczął kontrolę w schronisku na Paluchu. To efekt skarg
Włochy

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki