Przyleciał z Kairu, miał zaświadczenie wydane przez "Prezydenta Miasta Krakówa"

Jemeńczyk stawił się na warszawskim lotnisku do odprawy paszportowej po przylocie samolotu rejsowego z Kairu. Strażnikom granicznym okazał ważny jemeński paszport oraz polską kartę pobytu. Ten drugi dokument wzbudził ich podejrzenia funkcjonariuszy, co do oryginalności. Na drugiej linii kontroli, gdzie skierowano podróżnego potwierdzono, że karta pobytu została podrobiona na wzór oryginalnego dokumentu. Jak się okazało podczas kontroli bagażu, cudzoziemiec posiadał także przy sobie podrobione zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy wydane przez Prezydenta Miasta Krakówa (zachowano oryginalną pisownię) oraz podrobioną umowę o pracę.