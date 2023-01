Łosie "stołowały się" na... rondzie Łosia. "Przyszły do siebie"

Z relacji pana Pawła wynika, że łosie na rondzie stołowały się we wtorek, około godziny 16. - Jechałem do syna, do Izabelina. Wjechałem na rondo Łosia i, ku mojemu zdziwieniu, zobaczyłem łosie skubiące zieleninę tam posadzoną. Rondo Łosia, więc łosie przyszły do siebie - zażartował pan Paweł, opisując sytuację redakcji Kontaktu 24.