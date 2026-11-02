Okolice Były samorządowiec i jego żona skazani za wielomilionowe wyłudzenia od rolników Oprac. Katarzyna Kędra |

Powiat łosicki - mapa Źródło wideo: tvnwarszawa.pl Źródło zdj. gł.: Bagatela/Shutterstock

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Rzecznik prokuratury Bartłomiej Świderski przekazał, że sąd zobowiązał też Marka G. i Małgorzatę G. do naprawienia szkody na rzecz pokrzywdzonych. Trzeci z oskarżonych, Dawid Sz., został uniewinniony od popełnienia zarzuconych mu czynów.

Wyrok, który zapadł w ubiegłym tygodniu w Sądzie Okręgowym w Siedlcach, nie jest prawomocny. Strony mogą odwołać się do sądu wyższej instancji.

"Mieli pełną świadomość"

W śledztwie ustalono, że oskarżeni zajmowali się skupem produktów rolnych, głównie od rolników indywidualnych, jak również od podmiotów gospodarczych. Zakupione produkty rolne sprzedawali potem kolejnym odbiorcom. Przestępstw mieli się dopuścić w okresie od 8 lipca 2022 roku do 19 czerwca 2023 roku w Łosicach i innych miejscowościach na terenie Polski.

- Rolnikom oferowane były korzystne ceny i warunki skupu produktów rolnych, z reguły wyższe niż obowiązujące wówczas na rynku. Zakupy towarów dokonywane były z tak zwanym przedłużonym terminem płatności, które to płatności jednak nie następowały - prok. Świderski.

Według śledczych oskarżeni kupowali towary, wiedząc o tym, że nie uregulują zaciągniętych długów.

- Oskarżeni (…) mieli pełną świadomość, iż prowadzone przez nich podmioty nie są w stanie regulować zaciąganych zobowiązań. Tym samym wprowadzili pokrzywdzonych w błąd, co do możliwości dokonania płatności za zakupiony towar - wyjaśnił rzecznik.

Poszkodowanych 140 osób

W ocenie śledczych przestępcze działanie doprowadziło 140 osób fizycznych i podmiotów gospodarczych do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w łącznej kwocie ponad siedmiu milionów złotych.

Prokurator obecny na ogłoszeniu wyroku złożył wniosek o zmianę środków zapobiegawczych dla Marka G. na tymczasowe aresztowanie. Według oskarżyciela surowa kara, która grozi oskarżonemu, może skłonić go do ukrywania się lub ucieczki. Prokurator podkreślił, że na etapie postępowania przygotowawczego Marek G. takie właśnie działania podejmował. Sąd nie uwzględnił jednak wniosku prokuratury.