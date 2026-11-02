Logo TVN Warszawa
Warszawa
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Okolice

Były samorządowiec i jego żona skazani za wielomilionowe wyłudzenia od rolników

|
Były samorządowiec i jego żona skazani za wyłudzenia od rolników (zdj. ilustracyjne)
Powiat łosicki - mapa
Źródło wideo: tvnwarszawa.pl
Źródło zdj. gł.: Bagatela/Shutterstock
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Zapadł wyrok w sprawie byłego przewodniczącego Rady Powiatu Łosickiego (Mazowieckie). Sąd Okręgowy w Siedlcach skazał Marka G. na siedem lat więzienia, a jego żonę Małgorzatę G. na trzy lata. Oboje byli oskarżeni o wyłudzenie ponad siedmiu milionów złotych od 140 rolników i firm.

Rzecznik prokuratury Bartłomiej Świderski przekazał, że sąd zobowiązał też Marka G. i Małgorzatę G. do naprawienia szkody na rzecz pokrzywdzonych. Trzeci z oskarżonych, Dawid Sz., został uniewinniony od popełnienia zarzuconych mu czynów.

Wyrok, który zapadł w ubiegłym tygodniu w Sądzie Okręgowym w Siedlcach, nie jest prawomocny. Strony mogą odwołać się do sądu wyższej instancji.

"Mieli pełną świadomość"

W śledztwie ustalono, że oskarżeni zajmowali się skupem produktów rolnych, głównie od rolników indywidualnych, jak również od podmiotów gospodarczych. Zakupione produkty rolne sprzedawali potem kolejnym odbiorcom. Przestępstw mieli się dopuścić w okresie od 8 lipca 2022 roku do 19 czerwca 2023 roku w Łosicach i innych miejscowościach na terenie Polski.

- Rolnikom oferowane były korzystne ceny i warunki skupu produktów rolnych, z reguły wyższe niż obowiązujące wówczas na rynku. Zakupy towarów dokonywane były z tak zwanym przedłużonym terminem płatności, które to płatności jednak nie następowały - prok. Świderski.

Według śledczych oskarżeni kupowali towary, wiedząc o tym, że nie uregulują zaciągniętych długów.

- Oskarżeni (…) mieli pełną świadomość, iż prowadzone przez nich podmioty nie są w stanie regulować zaciąganych zobowiązań. Tym samym wprowadzili pokrzywdzonych w błąd, co do możliwości dokonania płatności za zakupiony towar - wyjaśnił rzecznik.

Poszkodowanych 140 osób

W ocenie śledczych przestępcze działanie doprowadziło 140 osób fizycznych i podmiotów gospodarczych do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w łącznej kwocie ponad siedmiu milionów złotych.

Prokurator obecny na ogłoszeniu wyroku złożył wniosek o zmianę środków zapobiegawczych dla Marka G. na tymczasowe aresztowanie. Według oskarżyciela surowa kara, która grozi oskarżonemu, może skłonić go do ukrywania się lub ucieczki. Prokurator podkreślił, że na etapie postępowania przygotowawczego Marek G. takie właśnie działania podejmował. Sąd nie uwzględnił jednak wniosku prokuratury.

Źródło: PAP
Udostępnij:
Tagi:
SądWyroki sądowe w PolsceRolnictwo
Czytaj także:
Wypadek na drodze krajowej numer 48
Nieprzytomna 19-latka w samochodzie. "Uciskały ją pasy"
Okolice
Zderzenie kilku aut w Radzyminie
Chciała zatrzymać pijanego kierowcę. Obywatelski pościg zakończył się zderzeniem
Okolice
Policyjna akcja "Znicz"
Drogowy bilans weekendu. Jest jedna dobra wiadomość
Ulice
Piesek biegał po S7
Przestraszony pies na ruchliwej trasie. "Co chwilę wbiegał na jezdnię"
Okolice
Pijany kierowca wjechał w stado krów
Wjechał w krowy w Jednorożcu. Żadna nie przeżyła
Okolice
Akcja policji w wypożyczalni w Rzeszowie
Zginął mercedes wart 800 tysięcy. 35-latka zatrzymano, gdy przyszedł po kolejne auto
Białołęka
Policja podczas manifestacji przed siedzibą TK w Alei Szucha
Obrażał policjantów przy Trybunałem. Wyrok zapadł natychmiast
Śródmieście
Policja (zdjęcie ilustracyjne)
Interwencja wobec męża Danuty Holeckiej. Sprawa znajdzie finał w sądzie
Ursynów
Wypadek w Konstancinie-Jeziornie
Miała 2,5 promila, zatrzymała się na drzewach. Pasażerowie ranni
Okolice
Na posesji w Garwolinie odnaleziono ciało mężczyzny (zdjęcie ilustracyjne)
Wyciągnęli ciało z szamba. Pierwsze ustalenia policji
Okolice
Poniedziałkowy poranek przed siedzibą TK
Aleja Szucha zamknięta. Co się dzieje przed Trybunałem?
Śródmieście
Osiedle Modern Mokotów
Z fabryk do biurowców, z biurowców do mieszkań. "Mordor" się zmienia
Dariusz Gałązka
Tramwaje na ulicy Stawki
W tym roku naprawiali torowisko już trzy razy. A to nie koniec
Piotr Bakalarski
Surowsza kara dla drogowego recydywisty po apelacji prokuratury (zdjęcie ilustracyjne)
Przekroczył prędkość, złamał zakaz, musi opuścić Polskę
Okolice
Nowa siedziba PKP na wizualizacjach
55 metrów wysokości, 14 pięter. Kolejarze pokazali koncepcję nowego biurowca
Dariusz Gałązka
Warszawa, 31.10.2026. Policja przed Trybunałem Konstytucyjnym w Warszawie
Komendant główny policji pisze do funkcjonariuszy. "Nie pozwolę"
Śródmieście
Bogdan Święczkowski chciał wejść do budynku TK
Święczkowski próbował wejść do Trybunału
Śródmieście
Dzień Wszystkich Świętych w Warszawie
Wypadki, nietrzeźwi kierowcy. Policja o sytuacji na drogach
Ulice
Akcja "Znicz"
Są przy cmentarzach i na drogach. Na to zwracają szczególną uwagę
Ulice
Przystanek WKD Warszawa Raków
Koniec ze wspinaczką po schodach. Przebudują ważny przystanek
Włochy
halooween
Halloweenowa impreza wymknęła się spod kontroli
Praga Południe
Wypadek w miejscowości Rembertów
Uderzył w drzewo. Z wraku auta 20-latka uwolnili strażacy
Okolice
Strażacy interweniowali w stacji kontroli pojazdów w Łomiankach
Kłęby dymu i nietypowa interwencja strażaków
Okolice
Natalia Zakrzewska-Sobczak i Dorota Oyrzanowska
Oklaski, muzyka i śmiech. Tak też mogą wyglądać pogrzeby
Dariusz Gałązka
Wiceminister finansów: w luce VAT zeszliśmy poniżej średniej europejskiej
Ponad 150 spółek, dziesiątki tysięcy fałszywych faktur na 900 milionów
Śródmieście
Potrącenie pieszych w rejonie cmentarza w Kraszewie
Wypadek koło cmentarza. Kierowca potrącił dwie piesze na pasach
Okolice
Mężczyzna miał wedrzeć się z nożem na teren szkoły
Mężczyzna z nożem na szkolnym boisku. "Siał postrach wśród dzieci"
Wola
Zamknięta pergola w Parku Ujazdowskim
"Obiekt wyłączony z użytkowania". O dziwo nie chodzi o plac zabaw
Piotr Bakalarski
Pomnik Syreny oblany białą farbą
Syrenka znów oblana farbą, sprawa w prokuraturze
Śródmieście
Most Grota-Roweckiego w Warszawie
Nocne prace na S8. Drogowcy przeniosą się na Białołękę
Białołęka
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki