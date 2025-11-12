Garwolin (Mazowieckie) Źródło: Google Earth

Do tragicznego w skutkach zdarzenia doszło w piątek na drodze krajowej numer 76 w miejscowości Łopacianka, niedaleko Borowia.

Jak informuje policja, o godzinie 17.29 dyżurny garwolińskiej komendy odebrał zgłoszenie o zderzeniu dwóch aut osobowych. Na miejsce zostały skierowane służby. Pomimo wysiłku ratowników życia 72-letniego poszkodowanego nie udało się uratować.

Zjechał na przeciwległy pas, był pijany

W poniedziałek policja podała najnowsze ustalenia dotyczące wypadku.

"Na miejscu zdarzenia policjanci prowadzili czynności pod nadzorem prokuratora. Z ich wstępnych ustaleń wynika, że 31-letni kierowca bmw zjechał na przeciwległy pas ruchu, gdzie czołowo zderzył się z jadącym z naprzeciwka fordem. Badanie trzeźwości wykazało, że mieszkaniec powiatu garwolińskiego miał w organizmie ponad 2 promile alkoholu. Pobrano od niego krew do dalszych badań. Oprócz tego mężczyzna posiadał orzeczony przez sąd zakaz prowadzenia pojazdów" - poinformowała mazowiecka policja.

Tymczasowy areszt i groźba więzienia

31-latek został zatrzymany i osadzony w policyjnym areszcie. Usłyszał zarzut spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym oraz kierowania pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości, pomimo orzeczonego zakazu.

Śledczy wystąpili do sądu z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie 31-latka. Sąd przychylił się do wniosku i aresztował podejrzanego na trzy miesiące. Grozi mu nawet 16 lat więzienia.

Do wypadku doszło w miejscowości Łopacianka Wypadek w miejscowości Łopacianka Źródło: KWP w Radomiu Wypadek w miejscowości Łopacianka Źródło: KWP w Radomiu Wypadek w miejscowości Łopacianka Źródło: KWP w Radomiu