Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Okolice

Pożar domu jednorodzinnego. Dwie osoby nie żyją

Pożar domu w miejscowości Łomna
Do zdarzenia doszło w powiecie nowodworskim
Źródło: Google Earth
W miejscowości Łomna koło Nowego Dworu Mazowieckiego wybuchł pożar domu jednorodzinnego. Dwie osoby, które w nim mieszkały, nie żyją.

Informację o pożarze domu jednorodzinnego strażacy z Nowego Dworu Mazowieckiego otrzymali w środę po godzinie 20.

"Po otrzymaniu zgłoszenia do zdarzenia natychmiast zadysponowano zastępy straży pożarnej oraz inne służby. Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastano rozwinięty pożar budynku jednorodzinnego. Strażacy niezwłocznie przystąpili do działań gaśniczych oraz przeszukania obiektu w celu odnalezienia osób poszkodowanych" - poinformowała Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim.

Niestety pomimo sprawnej akcji ratowniczo-gaśniczej nie udało się uratować dwóch osób przebywających w budynku.

- W wyniku pożaru śmierć poniósł 67-letni mężczyzna i 73-letnia kobieta. Na miejscu pracowała grupa śledczo-dochodzeniowa pod nadzorem prokuratora z Prokuratury Rejonowej w Nowym Dworze Mazowieckim. W sprawie powołany zostanie biegły z zakresu pożarnictwa. Ustalane będą przyczyny pożaru - poinformowała nas komisarz Joanna Wielocha z nowodworskiej policji.

Pożar domu w miejscowości Łomna
Pożar domu w miejscowości Łomna
Pożar domu w miejscowości Łomna
Źródło: KP PSP Nowy Dwór Mazowiecki
Pożar domu w miejscowości Łomna
Pożar domu w miejscowości Łomna
Źródło: tvnwarszawa.pl
Pożar domu w miejscowości Łomna
Pożar domu w miejscowości Łomna
Źródło: tvnwarszawa.pl

Opracował: Dariusz Gałążka

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: KP PSP Nowy Dwór Mazowiecki

Udostępnij:
Tagi:
PożaryNowy Dwór MazowieckiStraż pożarna
Czytaj także:
Czapla trafiła do Ptasiego Azylu
Rzadko spotykany w mieście ptak utknął na brzegu
Śródmieście
Radiowóz straży miejskiej (zdj. ilustracyjne)
Leżał na chodniku. Zabrali go do szpitala, a później do aresztu
Śródmieście
18-latek jest podejrzany o próbę wyłudzenia kredytu
18-latek z podrobionymi dokumentami poszedł do banku po 50 tysięcy kredytu
Mokotów
Do zabójstwa 16-latki doszło w Mławie
Podejrzany o zabójstwo 16-letniej Mai trafi na obserwację psychiatryczną
Okolice
Szpital (zdjęcie ilustracyjne)
Zgłosił się do szpitala ze zwichniętym barkiem, nie żyje. Śledztwo
Radom
Matka z dzieckiem zgłosiła się po pomoc do strażników miejskich (zdj. ilustracyjne)
"Przez tydzień tułała się z dzieckiem po Warszawie, łzy same cisnęły się do oczu"
Praga Północ
Pogrzeb Bożeny Dykiel
"Żegnamy wspaniałą aktorkę, człowieka dobrego, przyjacielskiego"
Kultura
Zdzisław Beksiński w swojej pracowni na warszawskim Służewie, 2002 rok
Licytacja komputera jednego z najbardziej znanych polskich artystów
Śródmieście
Zima w Warszawie
"Hałas to nowy smog". Radni chcą fotoradarów akustycznych
Śródmieście
Nielegalne papierosy w przesyłce z Dubaju
W przesyłkach z Dubaju były miliony nielegalnych papierosów
Włochy
Kontrole straży miejskiej w SCT
Strefa Czystego Transportu. Drogowcy zbadają ruch
Ulice
W rowie znaleziono zwłoki (zdjęcie ilustracyjne)
Na swojej posesji znalazł ciało, cztery osoby zatrzymane
Mokotów
Wypadek w miejscowości Wola Bierwiecka
17-latek walczy o życie. Prokuratura ustala, kto zawinił
RADOM
Pożar na Kłobuckiej
Pożar przy murze aresztu
Ursynów
Zderzenie na przejeździe
Policjant realizował "algorytm postępowania", w auto uderzyły dwa pociągi
Magdalena Gruszczyńska
Pożar w galerii handlowej, ewakuowano 500 osób
Pożar w galerii handlowej, ewakuowano 500 osób
Płock
Przemysław Glapiński jako Stefan Starzyński
Legendarny prezydent Warszawy bohaterem musicalu
Piotr Bakalarski
Pałac Kultury i Nauki podświetlony na niebiesko i żółto
PKiN w barwach ukraińskiej flagi. Wiece solidarności w wielu miastach
Śródmieście
Wzięła w leasing Audi i Mercedesa. Przestała płacić, ale aut nie zwróciła
Wzięła w leasing dwa auta warte ponad 250 tysięcy, rat nie płaciła
Bielany
Akcja "Adoptuj warszawiaka"
Chcą wprowadzić "becikowe na cztery łapy"
Okolice
Ulica Wałuszewska i Szamocin
Ulica zyska chodnik i oświetlenie. Mieszkańcy długo na to czekali
Białołęka
Stacja Dworzec Wileński
Palił papierosa w metrze, 630 dni spędzi w areszcie
Praga Północ
Stacja metra Kabaty
Przebudują układ torowy na stacji Kabaty
Ursynów
Lotnisko Chopina w Warszawie
Ich podróż zakończyła się na lotnisku
Włochy
Dawna fabryka przy ulicy Hożej
Produkowano tam czcionki drukarskie, broń i serki topione
Śródmieście
Wycinka drzew obok stacji w Falenicy
Koniec zielonej oazy, wszystko wycięte. "Jesteśmy w szoku"
Piotr Bakalarski
Siedlce. Policja zatrzymuje mężczyznę, który zaatakował ratownika medycznego
Kończy się śledztwo w sprawie zabójstwa ratownika. Nowe informacje
Okolice
Funkcjonariusze na lotnisko Warszawa-Modlin zatrzymali obywatela Tadżykistanu
Za dokumenty zapłacił cztery tysiące dolarów, granicy nie przekroczył
Okolice
Lotnisko Chopina (zdj. ilustracyjne)
Jedna z dróg startowych na Okęciu zamknięta
Włochy
13-latek zaatakował młotkiem mężczyznę w galerii handlowej
Atak młotkiem w galerii handlowej. Chłopiec uderzał, koleżanki dopingowały
Okolice
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki