Pożar domu jednorodzinnego. Dwie osoby nie żyją

Informację o pożarze domu jednorodzinnego strażacy z Nowego Dworu Mazowieckiego otrzymali w środę po godzinie 20.
"Po otrzymaniu zgłoszenia do zdarzenia natychmiast zadysponowano zastępy straży pożarnej oraz inne służby. Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastano rozwinięty pożar budynku jednorodzinnego. Strażacy niezwłocznie przystąpili do działań gaśniczych oraz przeszukania obiektu w celu odnalezienia osób poszkodowanych" - poinformowała Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim.
Niestety pomimo sprawnej akcji ratowniczo-gaśniczej nie udało się uratować dwóch osób przebywających w budynku.
- W wyniku pożaru śmierć poniósł 67-letni mężczyzna i 73-letnia kobieta. Na miejscu pracowała grupa śledczo-dochodzeniowa pod nadzorem prokuratora z Prokuratury Rejonowej w Nowym Dworze Mazowieckim. W sprawie powołany zostanie biegły z zakresu pożarnictwa. Ustalane będą przyczyny pożaru - poinformowała nas komisarz Joanna Wielocha z nowodworskiej policji.
Opracował: Dariusz Gałążka
Źródło: tvnwarszawa.pl
Źródło zdjęcia głównego: KP PSP Nowy Dwór Mazowiecki