Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Okolice

Od lat w korkach tracą nerwy. Jest umowa, będzie buspas

Korek na ulicy Pułkowej
Korek na wjeździe do Warszawy od strony Łomianek
Źródło: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl
Kolejny krok w kierunku wytyczenia buspasa Łomianki-Warszawa. Władze podwarszawskiej gminy podpisały umowę z wykonawcą projektu. Burmistrz Łomianek Tomasz Dąbrowski twierdzi, że po wykonaniu inwestycji przejazd autobusem 850-metrowego odcinka zajmie nie więcej niż cztery minuty.

W czwartek w Centrum Kultury w Łomiankach podpisano umowę na wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej buspasa łączącego gminę Łomianki z Warszawą.

Jak tłumaczył burmistrz Łomianek Tomasz Dąbrowski, buspas, który jest w przygotowaniu, ma długość 850 metrów. Inwestycja zostanie podzielona na dwa etapy. Pierwszy dotyczy odcinka, na którym autobusy będą korzystać z dwóch rond przy galerii handlowej, a następnie przejadą ulicą Glinianki po drugiej ekranów akustycznych. Tam włączą się do ruchu w ciągu ulicy Pułkowej. - Projekt tego odcinka ma być gotowy już po tegorocznych wakacjach - precyzuje Dąbrowski.

- Jednocześnie będziemy pracować nad wyznaczeniem dodatkowego pasa, który pozwoli autobusom włączyć się do ruchu bezpośrednio po zjeździe z ronda w miejscu, gdzie dziś znajduje się tzw. rozbiegówka drogi krajowej numer 7 - dodał.

Burmistrz Dąbrowski prognozuje, że po wybudowaniu buspasa, autobus komunikacji miejskiej przejedzie ten odcinek w czasie trzech-czterech minut.

Umowa z firmą In Tec Plan na przygotowanie projektu busapasa i uzyskaniu wszelkich pozwoleń opiewa na kwotę 400 tysięcy złotych.

Impas i przełom

Zator na granicy Łomianek i Warszawy to nierozwiązany od wielu lat problem. W godzinach porannego szczytu korek zazwyczaj ciągnie się od skrzyżowania Pułkowej z Wóycickiego po horyzont. Mieszkańcy podwarszawskiego miasteczka alarmują, że dojazd na sąsiednie Bielany zajmuje nawet godzinę, na praski brzeg Wisły - ponad półtorej.

W październiku informowaliśmy o petycji mieszkańców do władz obu miast z prośbą o pilne zajęcie się tematem. Zaproponowali konkretne rozwiązania. Jednym z nich było wydłużenie cyklu zielonego światła na skrzyżowaniu Pułkowej i Wóycickiego dla kierowców jadących od strony północnej. Kiedy zapytaliśmy o to ratusz, odpowiedź była jednoznaczna: "programy pracy sygnalizacji świetlnych na trasie zostały 'wyżyłowane' do granic możliwości i już nic się z nich nie wyciśnie, bo ruch jest zbyt duży".

W grudniu nastąpił przełom. Po spotkaniu z burmistrzem Łomianek prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski poinformował, że zmiany w cyklu świateł nie są możliwe. Ale jednocześnie zadeklarował, że po stronie stolicy buspas zostanie wytyczony na już istniejącym poboczu.

OGLĄDAJ: Sędziowie w Trybunale, demonstracja przed budynkiem. Najnowsze informacje
Trybunał Konstytucyjny

Sędziowie w Trybunale, demonstracja przed budynkiem. Najnowsze informacje
WYDANIE SPECJALNE

Trybunał Konstytucyjny
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl

Udostępnij:
Tagi:
Inwestycje w WarszawieŁomiankiKomunikacja Miejska
TVN24

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

