Okolice Od lat w korkach tracą nerwy. Jest umowa, będzie buspas

Korek na wjeździe do Warszawy od strony Łomianek Źródło: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl

W czwartek w Centrum Kultury w Łomiankach podpisano umowę na wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej buspasa łączącego gminę Łomianki z Warszawą.

Jak tłumaczył burmistrz Łomianek Tomasz Dąbrowski, buspas, który jest w przygotowaniu, ma długość 850 metrów. Inwestycja zostanie podzielona na dwa etapy. Pierwszy dotyczy odcinka, na którym autobusy będą korzystać z dwóch rond przy galerii handlowej, a następnie przejadą ulicą Glinianki po drugiej ekranów akustycznych. Tam włączą się do ruchu w ciągu ulicy Pułkowej. - Projekt tego odcinka ma być gotowy już po tegorocznych wakacjach - precyzuje Dąbrowski.

- Jednocześnie będziemy pracować nad wyznaczeniem dodatkowego pasa, który pozwoli autobusom włączyć się do ruchu bezpośrednio po zjeździe z ronda w miejscu, gdzie dziś znajduje się tzw. rozbiegówka drogi krajowej numer 7 - dodał.

Burmistrz Dąbrowski prognozuje, że po wybudowaniu buspasa, autobus komunikacji miejskiej przejedzie ten odcinek w czasie trzech-czterech minut.

Umowa z firmą In Tec Plan na przygotowanie projektu busapasa i uzyskaniu wszelkich pozwoleń opiewa na kwotę 400 tysięcy złotych.

Impas i przełom

Zator na granicy Łomianek i Warszawy to nierozwiązany od wielu lat problem. W godzinach porannego szczytu korek zazwyczaj ciągnie się od skrzyżowania Pułkowej z Wóycickiego po horyzont. Mieszkańcy podwarszawskiego miasteczka alarmują, że dojazd na sąsiednie Bielany zajmuje nawet godzinę, na praski brzeg Wisły - ponad półtorej.

W październiku informowaliśmy o petycji mieszkańców do władz obu miast z prośbą o pilne zajęcie się tematem. Zaproponowali konkretne rozwiązania. Jednym z nich było wydłużenie cyklu zielonego światła na skrzyżowaniu Pułkowej i Wóycickiego dla kierowców jadących od strony północnej. Kiedy zapytaliśmy o to ratusz, odpowiedź była jednoznaczna: "programy pracy sygnalizacji świetlnych na trasie zostały 'wyżyłowane' do granic możliwości i już nic się z nich nie wyciśnie, bo ruch jest zbyt duży".

W grudniu nastąpił przełom. Po spotkaniu z burmistrzem Łomianek prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski poinformował, że zmiany w cyklu świateł nie są możliwe. Ale jednocześnie zadeklarował, że po stronie stolicy buspas zostanie wytyczony na już istniejącym poboczu.

