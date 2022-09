Policjanci wspomnieli, że szukają zaginionej. Po rysopisie rozpoznała ją żona strażaka, a ten ją odnalazł

Podczas akcji strażacy ochotnicy z Łomianek usłyszeli od policjantów, że być może potrzebna będzie ich pomoc w poszukiwaniu zaginionej. Gdy po powrocie do domu jeden z druhów wspomniał o tym żonie, ta przypomniała sobie, że widziała podobną dziewczynę w okolicach jeziora. Mężczyzna ruszył na miejsce.

OSP Łomianki opisała zdarzenie z soboty w mediach społecznościowych. Ochotnicy zostali zadysponowani w rejon dawnej piaskarni w Łomiankach Dolnych, by pomóc policjantom w wydobyciu zakopanego radiowozu.

Żona skojarzyła rysopis z dziewczyną, którą widziała

Informacja dotarła również do druha Rafała Glinki, który oznajmił w domu, że możliwa jest taka akcja i zbiera się do remizy. może być taki wyjazd. W odpowiedzi jego żona stwierdziła, że niedawno widziała podobną, dziwnie zachowującą się dziewczynę w okolicach Jeziora Kiełpińskiego. To miejsce nie było brane pod uwagę jako obszar poszukiwań.