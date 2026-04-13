Okolice W Łomiankach zginęły dwie osoby, jeden z kierowców uciekł. Policja szuka świadków Dariusz Gałązka , Magdalena Gruszczyńska |

Tragiczny wypadek w Łomiankach Źródło: TVN24

Jak podała w komunikacie Komenda Stołeczna Policji, funkcjonariusze od niedzielnego wieczoru szukali kierowcy, który może mieć związek z tragicznym wypadkiem w Łomiankach. Jak się okazało, bezpośrednio po zdarzeniu jeden z pojazdów oddalił się z miejsca wypadku.

Zatrzymano dwóch mężczyzn

"Około godziny 3:30 w nocy funkcjonariusze wytypowali pojazd i ustalili jego lokalizację. W czasie działań zatrzymano dwóch mężczyzn. Policjanci zabezpieczyli samochód. Szczegółowe oględziny przeprowadzą biegli z Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Stołecznej Policji" - poinformowała KSP.

- Z zatrzymanymi nie były przeprowadzone jeszcze żadne czynności, mężczyźni byli w stanie po spożyciu alkoholu. Trwają czynności dochodzeniowe - przekazał nam w poniedziałek o godz. 16 prokurator Piotr Antonii Skiba, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Przesłuchanie zatrzymanych prawdopodobnie odbędzie się we wtorek. Zbierany jest materiał dowodowy.

Wypadek w Łomiankach Wypadek w Łomiankach Źródło: TVN24 Wypadek w Łomiankach Źródło: TVN24 Wypadek w Łomiankach Źródło: TVN24 Wypadek w Łomiankach Źródło: TVN24 Wypadek w Łomiankach Źródło: TVN24 Wypadek w Łomiankach Źródło: Komenda Powiatowa PSP w Powiecie Warszawskim Zachodnim Wypadek w Łomiankach Źródło: OSP Stare Babice Wypadek w Łomiankach Źródło: Komenda Powiatowa PSP w Powiecie Warszawskim Zachodnim Wypadek w Łomiankach Źródło: OSP Łomianki Wypadek w Łomiankach Źródło: OSP Łomianki

Policja wyjaśniła, że informacja o ucieczce jednego z kierowców nie była wcześniej przekazywana opinii publicznej.

"Decyzja ta była podyktowana dobrem prowadzonych działań - od samego początku funkcjonariusze realizowali intensywne czynności zmierzające do szybkiego ustalenia i zatrzymania tej osoby. Upowszechnienie takich informacji na tym etapie mogłoby utrudnić skuteczne działania" - wskazano w komunikacie.

Policja szuka świadków

Policjanci zwrócili się o kontakt do osób, które były świadkami zdarzenia lub posiadają nagrania z wideorejestratorów samochodowych.

"Szczególnie prosimy o kontakt osoby podróżujące w chwili zdarzenia pojazdem najprawdopodobniej marki Renault koloru czerwonego, poruszającym się równolegle do miejsca wypadku" - zaznaczyła we wpisie na portalu X Komenda Stołeczna Policji.

Kontakt z Komendą Policji w Starych Babicach: tel. 47 72 43 900 (całodobowo), mail dyzurny.zachod@ksp.policja.gov.pl.

Tragiczny wypadek w Łomiankach

W niedzielę na drodze krajowej numer 7 na wysokości skrzyżowania z ulicami Brukowej i Kolejowej w Łomiankach zderzyło się kilka pojazdów.

"W zdarzeniu brało udział 6 pojazdów. W wyniku zderzenia samochodów marki Audi i Toyota, poruszających się w kierunku Warszawy, pojazd marki Toyota dachował na przeciwległy pas ruchu, doprowadzając do uszkodzenia kolejnych czterech pojazdów (Audi, BMW, Toyota oraz Honda)" - opisała w komunikacie na profilu stołeczna policja.

Zginęło dwoje pasażerów Toyoty, a jej kierowca został przetransportowany do szpitala przez Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. Innemu uczestnikowi zdarzenia udzielono pomocy medycznej na miejscu.

