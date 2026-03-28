Przez rozlaną masę bitumiczną zamknęli jezdnię

W piątek około godziny 10.30 strażacy-ochotnicy z OSP Łomianki zostali wezwani na ulicę Kolejową, w ciągu drogi krajowej numer 7. Otrzymane przez nich zgłoszenie dotyczyło zanieczyszczenia jezdni.
"Po dojeździe na miejsce zdarzenia stwierdziliśmy rozlaną masę bitumiczną na długości około 20 metrów. Nasze działania ograniczyły się do zabezpieczenia miejsca zdarzenia poprzez wyłączenie jednego pasa ruchu w kierunku Gdańska oraz zadysponowania Służby Drogowej do specjalistycznego zebrania i utylizacji substancji" - czytamy we wpisie OSP Łomianki na Facebooku.
"Realne zagrożenie"
Na czas akcji sprzątania jezdni kierowcy mieli do dyspozycji wyłącznie lewy pas ruchu. Utrudnienia trwały ponad dwie godziny. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podała, że prawy pas jezdni został udrożniony chwilę przed godziną 13. Strażacy wyjaśniają, że choć wyłączenie fragmentu jezdni z ruchu wiązało się z uciążliwością, to było konieczne. "Plama stwarzała realne zagrożenie - szczególnie podczas hamowania tuż przed przejściem dla pieszych" - zaznaczają.
