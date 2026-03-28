Przez rozlaną masę bitumiczną zamknęli jezdnię

Plama na jezdni krajowej "siódemki" w Łomiankach
Droga krajowa numer 7 na granicy Łomianek i Warszawy
Źródło: Mateusz Szmelter / tvnwarszawa.pl
Na drodze krajowej numer 7 w Łomiankach doszło do wycieku masy bitumicznej. Straż pożarna podkreśla, że plama plama stwarzała realne zagrożenie, zwłaszcza dla aut hamujących tuż przed przejściem dla pieszych. Konieczne było zamknięcie fragmentu jezdni.

W piątek około godziny 10.30 strażacy-ochotnicy z OSP Łomianki zostali wezwani na ulicę Kolejową, w ciągu drogi krajowej numer 7. Otrzymane przez nich zgłoszenie dotyczyło zanieczyszczenia jezdni.

"Po dojeździe na miejsce zdarzenia stwierdziliśmy rozlaną masę bitumiczną na długości około 20 metrów. Nasze działania ograniczyły się do zabezpieczenia miejsca zdarzenia poprzez wyłączenie jednego pasa ruchu w kierunku Gdańska oraz zadysponowania Służby Drogowej do specjalistycznego zebrania i utylizacji substancji" - czytamy we wpisie OSP Łomianki na Facebooku.

Źródło: OSP Łomianki / Facebook

"Realne zagrożenie"

Na czas akcji sprzątania jezdni kierowcy mieli do dyspozycji wyłącznie lewy pas ruchu. Utrudnienia trwały ponad dwie godziny. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podała, że prawy pas jezdni został udrożniony chwilę przed godziną 13. Strażacy wyjaśniają, że choć wyłączenie fragmentu jezdni z ruchu wiązało się z uciążliwością, to było konieczne. "Plama stwarzała realne zagrożenie - szczególnie podczas hamowania tuż przed przejściem dla pieszych" - zaznaczają. 

Źródło: OSP Łomianki / Facebook
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki