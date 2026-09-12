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Łomianki

Kobieta urodziła dziecko w aucie. Pomogli jej strażacy i przypadkowi ratownicy

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Strażacy i ratownicy odebrali poród w aucie
Resort zdrowia zmienia standardy opieki okołoporodowej
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: OSP Łomianki
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Rodząca kobieta utknęła w korku w Łomiankach. Jako pierwsi na pomoc ruszyli jej strażacy z lokalnej OSP, wkrótce przyłączył się do nich przejeżdżający obok zespół ratowników medycznych. Dziecko przyszło na świat w samochodzie.

O niecodziennej interwencji poinformowała Ochotnicza Straż Pożarna w Łomiankach. W piątek o godzinie 16.43 strażacy zostali skierowani na ulicę Kolejową, gdzie mieli udzielić pomocy z powodu opóźniającego się dojazdu karetki pogotowia.

Interwencja dotyczyła rodzącej, której auto tkwiło w korku. Ulica Kolejowa biegnie w ciągu drogi krajowej numer 7 łączącej Warszawę z Modlinem. W godzinach szczytu tworzą się tam duże zatory.

Strażacy i ratownicy odebrali poród w aucie
Strażacy i ratownicy odebrali poród w aucie
Źródło zdjęcia: OSP Łomianki

Poród w aucie

Po dojeździe strażacy zabezpieczyli stojący na prawym pasie jezdni pojazd. Jak relacjonują, wkrótce dołączył do nich przypadkowo przejeżdżający obok zespół ratownictwa medycznego. W jego skład wchodzili ratownicy wracający z zawodów.

Strażacy i ratownicy odebrali poród w aucie
Strażacy i ratownicy odebrali poród w aucie
Źródło zdjęcia: OSP Łomianki

"Wspólnie z załogą karetki odebraliśmy poród w samochodzie, który utknął w korku" - informują strażacy.

Kobieta i dziecko zostali następnie przekazani pod opiekę zespołu ratownictwa medycznego, który dotarł na miejsce interwencji.

Źródło: tvnwarszawa.pl
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Tagi:
ŁomiankiPoródOchotnicza Straż PożarnaRatownictwo MedyczneRatownicy medyczni
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