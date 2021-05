Podrobione pady do konsoli trafiały na aukcje. Policja zatrzymała 44-latka

Policjanci zabezpieczyli niemal 130 podrobionych padów do konsoli w mieszkaniu 44-latka spod Łomianek. Mężczyzna miał sprzedawać je za pośrednictwem portalu akcyjnego. Został zatrzymany i usłyszał zarzut.

Informację o internetowym handlu podrobionymi towarami zdobyli kryminalni z komendy w Starych Babicach. - Jak ustalili policjanci, mieszkaniec łomiankowskiej gminy za pośrednictwem jednego z portali aukcyjnych wprowadzał do obrotu pady do konsoli do gry. Urządzenia nie były oryginalne, ale posiadały zastrzeżone znaki towarowe - wyjaśnia Ewelina Gromek-Oćwieja z Komendy Powiatowej Policji dla powiatu warszawskiego zachodniego.