"W wyniku nieuwagi wędkarza auto stoczyło się do Wisły". Nurkowie zeszli pod wodę

W Łomiankach auto wędkarza wjechało do Wisły. Noc spędziło pod wodą. - Aby zaczepić linę do pojazdu, do wody musiało zejść dwóch nurków - podała straż pożarna, opisując akcję wyciągania samochodu z rzeki.

W środę wieczorem reporter tvnwarszawa.pl Tomasz Zieliński dowiedział się, że w Łomiankach doszło do nietypowej sytuacji: auto wędkarza zjechało do Wisły. Było już późno, więc strażacy wydobywali auto dopiero w czwartek.

- W wyniku nieuwagi wędkarza auto stoczyło się do rzeki - potwierdził nam Kazimierz Jaworski z Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Błoniu. - Działania zostały podjęte dzisiaj, bo wiedzieliśmy, że w aucie nikogo nie było. Polegały one na wyciągnięciu samochodu z Wisły przy pomocy wyciągarki samochodowej. Aby zaczepić linę do pojazdu, do wody musiało zejść dwóch nurków - wyjaśnił w czwartek Jaworski.