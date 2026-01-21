"Zapomniał" o blokadzie alkoholowej, stracił prawo jazdy i stanie przed sądem

Warszawa z nocną prohibicją w dwóch dzielnicach Źródło: TVN24

Do zdarzenia doszło we wtorek w Łochowie. Tego dnia policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Węgrowie zatrzymali do kontroli drogowej 39-letniego mieszkańca powiatu wołomińskiego, który przekroczył prędkość.

"Podczas wykonywania czynności funkcjonariusze ustalili, że mężczyzna posiada aktywny zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, z wyjątkiem kategorii B, z jednoznacznym zastrzeżeniem, że może on kierować wyłącznie pojazdem wyposażonym w blokadę alkoholową" - powiadomiła asp. Monika Księżopolska z mazowieckiej policji.

- W trakcie sprawdzeń w policyjnych systemach nie było jednak adnotacji o aktualnej kalibracji blokady alkoholowej. Straciła ważność kilka miesięcy wcześniej - dodała.

W związku z tym, 39-latek nie spełniał warunków określonych przez sąd, a tym samym dopuścił się naruszenia obowiązującego zakazu prowadzenia pojazdów.

Policja przypomina, że osoby objęte zakazem prowadzenia pojazdów z dopuszczeniem korzystania z blokady alkoholowej mają obowiązek dbania o jej terminową kalibrację, a niespełnienie tego warunku traktowane jest jak niestosowanie się do orzeczenia sądu.