Opowiadały, że czuły się coraz gorzej, ale zostały wypisane ze szpitala bez testu. "Mają wynik pozytywny"

"Z każdym dniem czuły się coraz gorzej"

- Pod koniec pobytu, tuż przed świętami mama i jej współlokatorka miały objawy grypopodobne. Opowiadała, że z każdym dniem czuły się coraz gorzej. Od lekarza dostały paracetamol, bo cały czas zgłaszały, że są chore i mają objawy typowego przeziębienia. Wypis ze szpitala dostały zaraz po świętach. Nikt nie zrobił im wcześniej testu. Współlokatorka mamy jak tylko wróciła do domu, zmierzyła sobie temperaturę. Okazało się, że ma gorączkę. Zadzwoniła do swojego lekarza, który od razu skierował ją na test na COVID-19. Wynik miała pozytywny - opisuje nam pani Aldona.

Jak dodaje, wcześniej kobiety miały kontakt z innymi pacjentami. - Chodziły na grupowe zajęcia, do kościoła. A później ze szpitala wypisali je z covidem. Tłumaczyli, że to tylko przeziębienie - zaznacza. I dodaje, że test zrobiła również jej mama i okazało się, że również ma wynik pozytywny.

- Teraz mama jest na kwarantannie, tatę też wysłali, bo zdążyli mieć ze sobą kontakt. Ja nie mogę się pogodzić z tym faktem, że nikt nie wpadł na to, żeby ich odizolować i przed wypuszczeniem do domu zrobić test. Mama jeszcze kaszle i czuje się osłabiona i całe szczęście nie przechodzi tego źle. Wychodziła już jednak ze szpitala bardzo słaba. W sanepidzie obie usłyszały, że szpital nie miał obowiązku robić im przy wypisie testu - opisuje dalej pani Aldona.

Szpital: objawy nie wskazywały na covid

I przyznaje, że pacjentki zostały wypisane 7 kwietnia do domu. - Natomiast objawy nie wskazywały na to, żeby to był covid. Tym bardziej, że nikt z pacjentów ani z personelu nie zgłaszał jakichś symptomów chorobowych, które by wskazywały na koronawirusa - zaznacza.