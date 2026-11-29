Okolice Odpowiedzą za kradzież przenośnych toalet Oprac. Magdalena Gruszczyńska |

Złodziej zaatakował policjanta w dyskoncie. Funkcjonariusz przeszkodził mu w kradzieży Źródło wideo: KPP Lębork Źródło zdj. gł.: Adobe Stock

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Kilka tygodni temu mężczyzna, podczas wizyty u rodziny na terenie powiatu lipskiego, zauważył kabinę sanitarną na placu budowy. Jak ustalili policjanci, zapamiętał to miejsce i postanowił wrócić, aby dokonać kradzieży. Pojawił się w nim pod koniec sierpnia, po zmroku.

Na teren gminy Ciepielów przyjechał busem, w towarzystwie swojej 28-letniej partnerki.

"Kobieta, jak ustalili policjanci, pozostała w pojeździe, podczas gdy mężczyzna sam załadował na samochód pierwszą kabinę sanitarną. W drodze powrotnej para zauważyła kolejną toaletę przenośną, która również padła ich łupem. Mężczyzna ponownie załadował ją na busa" - opisała st. asp. Monika Karasińska z Komendy Powiatowej Policji w Lipsku.

Zakupy za pieniądze ze sprzedaży toalet

Para wróciła z powiatu lipskiego do powiatu grójeckiego. Kobieta udała się do domu, a mężczyzna sam pojechał, aby sprzedać skradzione kabiny. "Pieniądze uzyskane z ich sprzedaży trafiły do jego portfela, z którego następnego dnia kobieta otrzymała środki na zakupy" - przekazała Karasińska.

Policjanci ustalili tożsamość podejrzanych. 24 listopada oboje zostali zatrzymani.

Straty na osiem tysięcy złotych

Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie 52-letniemu mężczyźnie i 28-letniej kobiecie po dwa zarzuty kradzieży, dotyczące każdej ze skradzionych kabin sanitarnych. "Łączna wartość strat wyniosła 8 tysięcy złotych" - poinformowała Karasińska.

Za kradzież, zgodnie z art. 278 § 1 Kodeksu karnego, grozi kara pozbawienia wolności od trzech miesięcy do pięciu lat.