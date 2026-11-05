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Okolice

Uderzył ratownika, groził mu. Pijany pacjent zatrzymany

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Policja zatrzymała agresywnego pacjenta
"Tu ratujemy życie, a tu nam odbierają życie". Medycy chcą mieć prawo do odmowy podjęcia czynności
Źródło wideo: Grzegorz Jarecki/Fakty po Południu TVN24
Źródło zdj. gł.: KPP w Lipsku
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Policjanci zatrzymali pijanego i agresywnego 54-latka. Jak ustalili, mężczyzna groził personelowi izby przyjęć i uderzył ratownika. Usłyszał zarzuty, w więzieniu może spędzić trzy lata.

W poniedziałek do policjantów z Lipska (Mazowieckie) wpłynęło zgłoszenie od lekarza pogotowia ratunkowego o nietrzeźwym pacjencie. Poinformował, że mężczyzna przebywający na izbie przyjęć zachowywał się agresywnie i groził personelowi medycznemu. Na miejsce pojechał patrol.

"Funkcjonariusze ustalili, że 54-latek, znajdując się w stanie nietrzeźwości, ubliżał personelowi medycznemu. Jednemu z ratowników groził pozbawieniem życia, a także naruszył jego nietykalność cielesną, uderzając go w głowę" - przekazała st. asp. Monika Karasińska z Komendy Powiatowej Policji w Lipsku.

54-latek przyznał się do winy

Mężczyzna został zatrzymany i trafił do policyjnej celi. Następnego dnia, po wytrzeźwieniu, usłyszał zarzuty, dotyczące naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego, znieważenia go oraz kierowania gróźb karalnych.

"54-latek przyznał się do zarzucanych mu czynów. Za popełnione przestępstwa grozi mu kara do trzech lat pozbawienia wolności" - dodała Karasińska.

Agresja wobec ratowników

Mundurowi przypominają, że ratownicy medyczni podczas wykonywania swoich obowiązków korzystają z ochrony prawnej należnej funkcjonariuszom publicznym. "Każda forma agresji wobec osób niosących pomoc spotka się ze zdecydowaną reakcją i konsekwencjami prawnymi" - zaznaczyli.

Źródło: tvnwarszawa.pl
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Tagi:
AlkoholPolicjaRatownik MedycznyPrzestępczość w Warszawie
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