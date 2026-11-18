Okolice Wypadek przy ekspresówce. Rowerzysta zmarł w szpitalu Oprac. Dariusz Gałązka |

Wypadki na polskich drogach. "Nie myślimy i mamy w nosie innych, jesteśmy egoistami za kierownicą" (wideo ilustracyjne) Źródło wideo: Wojciech Sidorowicz/Fakty po Południu TVN24 Źródło zdj. gł.: KPP Garwolin

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Do wypadku doszło w środę, tuż po godzinie 4. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że rowerzysta i kierowca Mercedesa sprintera jechali w tym samym kierunku.

"50-letni rowerzysta w ciężkim stanie został przetransportowany do szpitala. Pomimo udzielonej pomocy medycznej mężczyzna zmarł" - poinformowała w komunikacie komisarz Małgorzata Pychner z Komendy Powiatowej Policji w Garwolinie.

Od 46-letniego kierowcy Mercedesa pobrano krew do dalszych badań.

Śmiertelny wypadek koło Garwolina Źródło zdjęcia: KPP Garwolin