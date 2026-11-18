Wypadek przy ekspresówce. Rowerzysta zmarł w szpitalu
Do wypadku doszło w środę, tuż po godzinie 4. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że rowerzysta i kierowca Mercedesa sprintera jechali w tym samym kierunku.
"50-letni rowerzysta w ciężkim stanie został przetransportowany do szpitala. Pomimo udzielonej pomocy medycznej mężczyzna zmarł" - poinformowała w komunikacie komisarz Małgorzata Pychner z Komendy Powiatowej Policji w Garwolinie.
Od 46-letniego kierowcy Mercedesa pobrano krew do dalszych badań.
Źródło: tvnwarszawa.pl
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