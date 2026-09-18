Okolice Niezwykłe odkrycie ze strychu plebanii, "kolejne szczegóły tej fascynującej historii" Oprac. Katarzyna Kędra |

Do odkrycia doszło w powiecie grójeckim Źródło wideo: tvnwarszawa.pl Źródło zdj. gł.: MWKZ

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Jak przypomniał mazowiecki wojewódzki konserwator zabytków, pięć lat temu, w marcu 2021 roku, na strychu Starej Plebanii w Lipiu dokonano niezwykłego odkrycia.

"Dziś, po pierwszym etapie badań, możemy przekazać kolejne szczegóły tej fascynującej historii. Znalezisko obejmuje 130 starodruków - najstarszy z nich pochodzi z 1602 roku! To prawdziwa skarbnica dla badaczy historii książki i lokalnego dziedzictwa, ukryta przez dekady pod warstwą pyłu i zapomnienia" - przekazał konserwator na Facebooku.

Większość utraciła oryginalne okładki

Badania nad znaleziskiem prowadzi Szymon Sułecki z Archiwum i Biblioteki OO. Karmelitów na Piasku. Dzięki inicjatywie Stowarzyszenia Bezbłędna Gmina Błędów oraz pracy wolontariuszy, którzy zajęli się oczyszczaniem powierzchni zabrudzeń, udało się zakończyć pierwszy etap prac, w tym doprecyzowanie pełnej liczby zachowanych obiektów.

Starodruki znalezione na strychu plebanii Cenne starodruki znaleziona na strychu plebanii Źródło zdjęcia: MWKZ Cenne starodruki znaleziona na strychu plebanii Źródło zdjęcia: MWKZ Cenne starodruki znaleziona na strychu plebanii Źródło zdjęcia: MWKZ Cenne starodruki znaleziona na strychu plebanii Źródło zdjęcia: MWKZ

"Teraz jeszcze bardziej wymagające zadanie: ustalenie tytułów i dat powstania poszczególnych pozycji, ich uporządkowanie oraz pełna dokumentacja fotograficzna. Nie jest to łatwe - większość starodruków utraciła oryginalne okładki, a wiele z nich rozczłonkowało się na kilka odrębnych pozycji, co przypomina składanie skomplikowanych puzzli bez pudełka z obrazkiem" - podkreślił konserwator.

Prace finansowane są z dotacji mazowieckiego wojewódzkiego konserwatora zabytków i prowadzone w związku z wnioskiem o wpis do rejestru zabytków. W przyszłości starodruki znajdą swoje miejsce w stałej ekspozycji w sali karmelitańskiej na Starej Plebanii w Lipiu. Będą dostępne dla mieszkańców i turystów, którzy będą mogli zobaczyć na własne oczy, co skrywał strych niewielkiej plebanii.