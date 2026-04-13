Tłumy na przystankach i w autobusach. Linia otwocka bez pociągów

Tłumy w Wawrze oczekują na autobus
Sytuacja na stacji kolejowej w Otwocku
Źródło: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl
Poniedziałek to pierwszy dzień roboczy bez pociągów na linii otwockiej. W porannym i popołudniowym szczycie sytuację w Otwocku i Wawrze obserwowali reporterzy tvnwarszawa.pl.

W związku z rozpoczętą rozbudową linii otwockiej do układu czterotorowego ruch pociągów pomiędzy Otwockiem a Wawrem został wstrzymany w niedzielę. Wzdłuż linii kolejowej (po zachodniej stronie) uruchomiona została zastępcza komunikacja autobusowa. Pasażerów zabierają autobusy podstawione przez ZTM - linia ZS1 oraz przez Koleje Mazowieckie. Pociągi nie będą kursować do 26 kwietnia.

Tłumy na przystankach

Popołudniowe powroty w pierwszy dzień roboczy po wyłączeniu ruchu kolejowego są trudne.

- Pasażerów wysiadających z pociągów jest tak dużo, że nie mieszczą się na przystankach autobusowych. Większość z nich oczekuje na autobusy komunikacji zastępczej, które kursują na całym odcinku wyłączonej trasy, czyli do samego Otwocka. Więcej pasażerów niż zwykle podróżuje autobusami linii 521, które dojeżdżają do Falenicy. Ciężko w nich znaleźć miejsce siedzące - relacjonuje Artur Węgrzynowicz, reporter tvnwarszawa.pl.

Źródło: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl

Autobusowa dezorientacja

Pasażerowie, którzy czekają na autobusy komunikacji zastępczej są zdezorientowani. Powodem jest różnorodność autobusów. Kursują zarówno te w barwach Warszawskiego Transportu Publicznego, jak i autobusy prywatnych firm, którymi przewozy organizują Koleje Mazowieckie.

- Nazwałbym je raczej autokarami. Mają różne kolory, marki i modele. Jedyne co je łączy, to tabliczka, że są komunikacją zastępczą. Wsiadanie do tych pojazdów jest utrudnione dla osób starszych i z niepełnosprawnościami, a także rodziców z wózkami. Bo nie są to autobusy niskopodłogowe, dostanie się do środka wymaga pokonania kilku stopni - dodał reporter.

Wszystkie autobusy, zarówno te w ujednoliconych warszawskich barwach, jak i autokary, są przepełnione.

Rano było lepiej

Rano sytuację obserwował reporter tvnwarszawa.pl Klemens Leczkowski.

- Rejon stacji kolejowej w Otwocku jest dobrze oznaczony. Co kilka metrów ustawione są drogowskazy informujące, którędy dotrzeć do autobusów zastępczych. Na miejscu są też informatorzy w odblaskowych kamizelkach, którzy rozdają ulotki o utrudnieniach i odpowiadają na pytania podróżnych - opisywał rano Leczkowski.

Źródło: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl

Jak zauważył same przesiadki do autobusów odbywają się sprawnie. - W pobliżu stacji stoi kilka autobusów podstawionych przez ZTM i Koleje Mazowieckie. Nie są przepełnione - dodał nasz reporter.

Ponadto na przystankach autobusowych w Falenicy i Międzylesiu nie było tłumów. Natomiast, po drodze, w ciągu ulicy Patriotów, wzdłuż linii kolejowej tworzyły się większe niż zwykle zatory.

Klatka kluczowa-356141
Duzy ruch na ulicy Patriotów
Źródło: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl

Jak działa zastępcza komunikacja autobusowa?

Autobusy ZS1 pomiędzy Otwockiem a Wawrem zatrzymują się na wszystkich przystankach po drodze. Odjeżdżają w godzinach szczytu co ok. 10 minut, a poza szczytem i w niedziele co ok. 15 minut.

Trasa linii ZS1: PKP WAWER – Widoczna – Patriotów (jezdnia zachodnia) – JÓZEFÓW: marsz. Piłsudskiego – OTWOCK: Kołłątaja – Majowa – Jana Pawła II – Warszawska – PKP OTWOCK (strona wschodnia).

W Wawrze autobusy podjeżdżają do przystanku przy ulicy Widocznej, tuż przy wejściu na stację, skąd można przejść przejściem podziemnym i specjalnie przygotowanymi dojściami do peronów tymczasowych. W Falenicy natomiast autobusy zatrzymują przy tymczasowych przystankach na ulicy Patriotów w pobliżu Śpiewnej.

Od PKP Falenica do Ronda Wiatraczna częściej kursują autobusy linii 521 – co ok. 5 minut w godzinach szczytu i co 7,5 minuty poza szczytem; na trasie do Dworca Centralnego kursują z dotychczasową częstotliwością. Pasażerów zabierają także autobusy nowej linii 229, startujące z ulicy Patriotów z okolic stacji PKP Falenica, do Metra Imielin przez Most Anny Jagiellonki. Autobusy będą kursują co 15 minut w dni powszednie i co 30 minut w soboty i święta.

Trasa linii 229PKP FALENICA - Patriotów – Bysławska – Liliowa – Tawułkowa – Przewodowa – Wał Miedzeszyński – POW – Przyczółkowa – Branickiego – Płaskowickiej – Rosoła – Indiry Gandhi – Aleja Komisji Edukacji Narodowej – Ciszewskiego – URSYNÓW PŁD.

Mieszkańcy Wawra przez cały czas remontu mogą korzystać z autobusów linii 319, jeżdżących Mostem Południowym (Anny Jagiellonki) do ulicy Rotmistrza Pileckiego lub Metra Imielin. W dni nauki szkolnej, w godzinach komunikacyjnych szczytów, autobusy kursują co ok. 15 minut. Rozkłady linii 229 i 319 będą ze sobą skoordynowane i na wspólnym odcinku tras będą na przystankach co ok. 7,5 minuty. Z autobusów tych linii będzie można się przesiąść nie tylko do metra i autobusów ale także do tramwajów jadących z pętli Miasteczko Wilanów do centrum stolicy.

W pociągach i autobusach zastępczych Kolei Mazowieckich honorowane będą wszystkie bilety Zarządu Transportu Miejskiego na odcinku Warszawa Zachodnia – Warszawa Wschodnia – Warszawa Wawer – Otwock.

Wszystkie bilety KM będą honorowane w pociągach SKM na odcinku Warszawa Zachodnia – Warszawa Wawer –Otwock oraz w autobusach kursujących wzdłuż linii kolejowej nr 7:

- na całych trasach w linii 521 (Wiatraczna – Falenica) i ZS1 (Otwock – PKP Wawer); - 115 – na odcinku PKP Międzylesie – PKP Falenica; - 142 – na odcinku PKP Falenica – Wiatraczna; - 213 – na odcinku PKP Falenica – PKP Anin; - 219 – na odcinku PKP Radość – PKP Anin; - 319 – na odcinku PKP Międzylesie – Szachowa.

Pasażerowie z "kartonikowymi" biletami, które nie zostały wcześniej skasowane, muszą na ich odwrocie napisać datę i godzinę rozpoczęcia przejazdu.

