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Okolice

Zatrzymani i po kilkunastu godzinach skazani

Kierowcy zostali skazani w trybie przyspieszonym
Waldemar Żurek walczy z piratami drogowymi. Zakazy prowadzenia samochodów są nieskuteczne (wideo archiwalne, ilustracyjne)
Źródło wideo: Marzanna Zielińska/Fakty TVN
Źródło zdj. gł.: Policja Piaseczno
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43-latek zapomniał włączyć światła w swoim aucie, ale to był jego najmniejszy problem. Badanie alkomatem wykazało, że miał w organizmie ponad trzy promile. 19-latek z kolei prowadził auto, mimo że ma sądowy zakaz. Obaj kierowcy, zatrzymani w gminie Lesznowola, zostali skazani w trybie przyspieszonym.

Policjanci ze stołecznej drogówki w Magdalence na ulicy Słonecznej zatrzymali do kontroli drogowej kierującego Toyotą, który jechał bez włączonych świateł. Badanie alkomatem wykazało, że 43-latek był pijany - miał w organizmie ponad trzy promile.

"Funkcjonariusze przewieźli go do policyjnego aresztu, a samochód, trafił na parking depozytowy. Wyrok w jego sprawie zapadł w ciągu zaledwie kilkunastu godzin od zatrzymania. Sąd orzekł karę 10 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na trzy lata, trzyletni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych oraz świadczenie na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w kwocie pięciu tysięcy złotych, a także przepadek pojazdu" - podała w komunikacie podkom. Magdalena Gąsowska, oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie.

19-latek złamał sądowy zakaz

Tego samego dnia, również na ulicy Słonecznej w Magdalence, zatrzymany do kontroli drogowej został kierujący Audi.

"Stan techniczny auta, którym poruszał się 19-latek pozostawiał wiele do życzenia. To jednak nie wszystko. Sprawdzenie w policyjnym systemie informacyjnym wykazało, że kierowca ma sądowy zakaz obowiązujący do marca 2027 roku. Funkcjonariusze zatrzymali dowód rejestracyjny auta, a 19-latek trafił do policyjnej celi" - przekazała podkom. Magdalena Gąsowska.

Obywatel Ukrainy, także w trybie przyspieszonym, został skazany na osiem miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na trzy lata. Sąd orzekł też dożywotni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych oraz 10 tysięcy złotych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, a także przepadek pojazdu.

Źródło: tvnwarszawa.pl
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Tagi:
Drogi w PolscePolicjaWyroki sądowe w Polsce
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