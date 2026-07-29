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Okolice

"Ta osoba nienawidzi Ukraińców". Wygrażał sąsiadowi, został zatrzymany

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Policja zatrzymała 63-latka
Policja zatrzymała agresywnego 63-latka
Źródło wideo: KSP
Źródło zdj. gł.: KSP
Policjanci z podwarszawskiej Lesznowoli zatrzymali 63-latka podejrzanego o znieważenie na tle narodowościowym Ukraińca. "Jeszcze raz usłyszę twoją muzykę, to kur** nie będziesz miał czym słuchać" - odgrażał się na nagraniu, które trafiło do mediów społecznościowych.

Najpierw kilka uderzeń w szybę samochodu, później krzyk: "otwórz to!". W końcu groźby. "Posłuchaj, jeszcze raz usłyszę twoją muzykę, to kur** nie będziesz miał czym słuchać" - mówi agresor na nagraniu, które krąży w sieci (wykonano je ze środka auta). Nie słychać na nim żadnej muzyki, widać natomiast napis na koszulce mężczyzny: "Ukraińskie ludobójstwo na Polakach. Wołyń, Małopolska Wschodnia. 1939-147. Pamiętamy". Agresor znowu uderza w szybę, w końcu odchodzi, trzymając w ręku otworzoną pałkę teleskopową. Wygląda jakby chciał wrócić, ale tu film się urywa.

Policja zatrzymała 63-latka
Policja zatrzymała 63-latka
Źródło zdjęcia: KSP

"Chodzi z teleskopową pałką"

Wideo krąży z opisem autora w języku ukraińskim: "Nie grała żadna muzyka. Ta osoba nienawidzi Ukraińców, zawsze chodzi z pałką teleskopową i prowokuje, żeby ktoś go uderzył albo wszczął kłótnię".

Sprawę opisała Wirtualna Polska. Z artykułu dowiadujemy się, że mężczyzna za kierownicą auta mieszka od pięciu lat w Polsce, aktualnie w domu w Lesznowoli. Od kilku miesięcy on i jego znajomi zmagają się z agresywnym sąsiadem, który za każdym razem, gdy ich widzi, wykrzykuje nienawistne antyukraińskie komentarze.

63-latek z Lesznowoli zatrzymany

Agresor został zatrzymany.

"Policjanci z Komisariatu Policji w Lesznowoli oraz Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie zatrzymali 63-letniego mieszkańca gminy Lesznowola podejrzanego o znieważenie na tle narodowościowym" - poinformowała w środę na portalu X Komenda Stołeczna Policji.

"Mężczyzna został osadzony w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych, a dzisiaj zostaną przeprowadzone czynności z jego udziałem" - zaznaczono we wpisie.

Policja podkreśliła, że "każdy, kto dopuszcza się przestępstw motywowanych uprzedzeniami, musi liczyć się z odpowiedzialnością karną". Publiczne znieważenie osób z powodu ich narodowości to przestępstwo zagrożone karą do trzech lat pozbawienia wolności.

Jesteś świadkiem nękania? Tutaj znajdziesz wskazówki, jak zareagować skutecznie i bezpiecznie. W sytuacji zagrożenia zawsze dzwoń na numer 112.

Źródło: tvnwarszawa.pl
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Tagi:
PolicjaPrzestępczość w Warszawie
Katarzyna Kędra
Katarzyna Kędra
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
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