Logo TVN Warszawa
Warszawa
KUP TVN24+
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Okolice

Wygrażał sąsiadowi z Ukrainy. Dostał dozór policji

|
Policja zatrzymała 63-latka
Policja zatrzymała agresywnego 63-latka
Źródło wideo: KSP
Źródło zdj. gł.: KSP
Policjanci z podwarszawskiej Lesznowoli zatrzymali 63-latka podejrzanego o znieważenie Ukraińca na tle narodowościowym. Mężczyzna odgrażał się na nagraniu, które trafiło do mediów społecznościowych. Prokuratura zastosowała wobec zatrzymanego dozór policji.

Prokuratura Rejonowa w Piasecznie zastosowała wobec podejrzanego Jacka G., podejrzanego o znieważenie obywatela Ukrainy środek zapobiegawczy w postaci dozoru policji połączonego z obowiązkiem stawiennictwa dwa razy w tygodniu w komisariacie policji. Jak poinformowała prokuratura, mężczyzna otrzymał także zakaz kontaktowania się z osobami zamieszkałymi w hostelu, w tym 10 świadkami i pokrzywdzonymi oraz zakaz zbliżania się do tych osób na odległość mniejszą niż 10 metrów.

"Zgromadzony w niniejszej sprawie materiał dowodowy w wysokim stopniu uprawdopodobnił fakt popełnienia przez podejrzanego zarzuconego mu przestępstwa" - przekazał Piotr Antoni Skiba, rzecznik Prokuratura Okręgowej w Warszawie.

I dodał: "Zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci dozoru policji jest uzasadnione koniecznością zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania przygotowawczego i przeciwdziałania ewentualnym działaniom podejrzanego zmierzającym do utrudnienia postępowania. Takie działania jawią się jako uprawdopodobnione".

Zdaniem prokuratury istnieje obawa, że podejrzany będzie nakłaniał osoby występujące w sprawie w charakterze świadków do składania fałszywych zeznań lub w inny sposób utrudniał postępowanie.

Rzecznik prokuratury wskazał, że śledczy nie wykluczają wykonywania dalszych czynności z udziałem podejrzanego, dlatego też wizyty na komisariacie mają dać "możliwość kontrolowania poczynań podejrzanego i spowodowania, że w razie potrzeby procesowej jego stawiennictwo będzie łatwiejsze do wyegzekwowania".

Groził i uderzał w szybę

O sprawie pisaliśmy z końcem ubiegłego tygodnia. Mężczyzna najpierw kilka razy uderzył w szybę samochodu Ukraińca, później krzyknął: "otwórz to!". Pojawiły się tez groźby. "Posłuchaj, jeszcze raz usłyszę twoją muzykę, to k***a nie będziesz miał czym słuchać" - powiedział na nagraniu, które krąży w sieci (wykonano je ze środka auta). Nie słychać na nim żadnej muzyki. Napastnik znowu uderzył w szybę, w końcu odszedł, trzymając w ręku otworzoną pałkę teleskopową. Wyglądał, jakby chciał wrócić, ale tu film się urywał.

Wideo krąży z opisem autora w języku ukraińskim: "Nie grała żadna muzyka. Ta osoba nienawidzi Ukraińców, zawsze chodzi z pałką teleskopową i prowokuje, żeby ktoś go uderzył albo wszczął kłótnię".

Okazało się, że mężczyzna za kierownicą auta mieszka od pięciu lat w Polsce, aktualnie w domu w Lesznowoli. Od kilku miesięcy on i jego znajomi zmagają się z agresywnym sąsiadem, który za każdym razem, gdy ich widzi, wykrzykuje nienawistne komentarze.

Agresywny 63-latek został zatrzymany.

Źródło: tvnwarszawa.pl
ZOBACZ TAKŻE:
Seks menopauza
Spóźnieni kochankowie? Lekarka: łechtaczka nie idzie na emeryturę
Agata Daniluk
51 min
Karol Nawrocki
"Bardzo odważny" ruch prezydenta. "Mimo całego sceptycyzmu, muszę wyrazić się pozytywnie"
TVN24
28 min
Daniel Obajtek
Prokuratura wzięła się za człowieka Kaczyńskiego. Już nie "wszystko mogę" Daniel Obajtek?
TVN24
Udostępnij:
Tagi:
PolicjaMazowieckie
Alicja Glinianowicz
Alicja Glinianowicz
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
Czytaj także:
Rafał Trzaskowski
Rafał Trzaskowski dał im ultimatum. 21 osób zrezygnowało z członkostwa w partii
Śródmieście
Policjanci zatrzymali mężczyznę podejrzanego o zabójstwo kobiety
Znaleźli ciało kobiety w znacznym stopniu rozkładu. Mają podejrzanego
Ochota
Pawilony na bulwarach wiślanych
Przetargi skończyły się klapą
Piotr Bakalarski
Wiadukt Alei Niepodległości przy GUS-ie
Rusza remont wiaduktu przy GUS-ie. Będą zwężenia na Trasie Łazienkowskiej
Śródmieście
Policja zatrzymała podejrzanego o oszustwo
Próbował wyłudzić od 60-latki 2,5 miliona złotych, wpadł w zasadzkę
Praga Południe
Helikopter, śmigłowiec, LPR, Lotnicze Pogotowie Ratunkowego
Sześciolatek wpadł do ogniska. Śmigłowiec LPR zabrał go do szpitala
Okolice
Woda zalała torowisko WKD w Alejach Jerozolimskich
Woda zalała torowisko w Alejach Jerozolimskich. Pociągi nie dojeżdżały do centrum
Ochota
Ulica Złota przeszła metamorfozę
Metamorfoza Złotej zakończona. W poniedziałek wielkie otwarcie
Śródmieście
Śmiertelne potrącenie mężczyzny na stacji PKP Tłuszcz
Stracił równowagę i spadł z peronu pod pociąg. Zginął
Okolice
W mieszkaniu i aucie 29-latek miał niemal pół kilograma narkotyków
Podejrzana transakcja na poboczu drogi
Okolice
38-latek trafił już do więzienia
"Niebezpieczny, może posiadać broń". Wezwali policyjnych kontrterrorystów
Okolice
Prezes Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Janusz Komorowski przy pomniku Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej
"Jesteśmy im winni troskę o wolną i silną Polskę"
Śródmieście
Wybiła godzina "W"
Na minutę Warszawa się zatrzymała
Klaudia Kamieniarz
Historia Heleny Jamontt - łączniczki Powstania Warszawskiego
Zginęła, niosąc meldunek. Jej ciało leżało pod gruzami przez siedem lat
Alicja Glinianowicz
Żołnierz podejrzany o posiadanie i handel narkotykami
Starszy kapral z warszawskiej brygady podejrzany o handel narkotykami
Okolice
August Agboola Browne
Od Lagos do walczącej Warszawy. Kim był powstaniec z Nigerii?
Dariusz Gałązka
Prezydent Karol Nawrocki przed tablicą upamiętniającą ofiary Rzezi Woli
"Świat nie będzie lepszy, jeśli nie rozliczy dyktatorów i morderców"
Wola
Sezonowe pawilony na Placu Defilad
Wszedł na mur i spadł na podjazd podziemnego garażu. Nie żyje
Śródmieście
Jeden z goryli zamieszkujących warszawskie zoo
Pawilon goryli zamknięty, z powodu upałów
Praga Północ
Donald Tusk
"Jest tylko jedno takie miasto na świecie, które każdego roku zatrzymuje się na minutę"
Śródmieście
Specjalna linia tramwajowa W na rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego
Autobusy i tramwaj linii W dojadą do miejsc uroczystości
Śródmieście
61-latek mieszkał w szałasie
Zamieszkał w szałasie w głębi lasu. Policjanci odwiedzili go w nocy
Okolice
Sylwester "Kris" Braun, Powstańcy w wejściu do kościoła św. Krzyża, 23.08.1944
63 dni walki o wolność stolicy i Polski
Śródmieście
Apel pamięci w Warszawie
"Dramat konieczności". Prezydent o tragicznym wyborze powstańców
Śródmieście
Tom Rose o bohaterach Powstania Warszawskiego
Mocne słowa ambasadora USA o Polsce i Powstaniu Warszawskim
Śródmieście
Policjanci zatrzymali 27-latka podejrzanego o oszustwa
Przyszedł z bukietem, podał hasło. Kobieta straciła ponad 400 tysięcy
Mokotów
Andrzej Poczobut podczas uroczystej Sesji Rady Warszawy
Andrzej Poczobut odebrał wyjątkowe odznaczenie
Śródmieście
Pożar warsztatu na Targówku
Spłonęły salon samochodowy, warsztat i auta klientów. Ustalenia prokuratury
Targówek
Ulica Strażacka - objazd zamkniętego odcinka
Remont przejazdu kolejowego w Rembertowie. Objazdy
Rembertów
Sprzeczka i atak nożem
Brutalny finał awantury na drodze. "Wyjął nóż i zaczął dźgać"
Białołęka
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki