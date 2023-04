Minister robi zakupy w sklepie, w którym "ceny się nie zmieniły". Właściciel: poszły do góry, jak wszędzie

Minister klimatu i środowiska Anna Moskwa stwierdziła w jednym z wywiadów, że robi zakupy "w lokalnym sklepie, gdzie ceny się nie zmieniły". We wtorek sprawdził to reporter tvnwarszawa.pl. Właściciel sklepu twierdzi, że ceny - jak wszędzie w Polsce - tak i u niego poszły w górę.

Minister Moskwa nie zdradziła, gdzie można znaleźć placówkę, w której " ceny się nie zmieniły ". W tej kwestii we wtorek w trybie interwencji senatorskiej zapytanie złożył Krzysztof Brejza i poprosił minister o wskazanie adresu.

W poniedziałek minister Anna Moskwa, w programie "Gość Wydarzeń" Polsat News, odpowiadała na pytanie "jak żyć?" Zapytana o codzienne zakupy, Moskwa stwierdziła: - Robimy zakupy poza siecią, w lokalnym sklepie, gdzie te ceny się nie zmieniły, za co jesteśmy wdzięczni lokalnemu dostawcy. Prowadzący dopytywał: - To jakieś wyjątkowe miejsce. Proszę powiedzieć, gdzie to jest? Wszędzie ceny poszły w górę o 30-40 procent, mówię o żywności.