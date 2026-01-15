Logo TVN Warszawa
Narkotyki w paczce dla cudzoziemca ze strzeżonego ośrodka

Narkotyki ukryte w przesyłce kurierskiej ujawnione w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Lesznowoli
Narkotyki ukryte w przesyłce kurierskiej ujawnione w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Lesznowoli
Źródło: Nadwiślański Oddział Straży Granicznej
W Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Lesznowoli strażnicy graniczni znaleźli narkotyki ukryte w przesyłce kurierskiej. Paczka, nadana za pośrednictwem firmy kurierskiej, była skierowana do 36-letniego obywatela Ukrainy przebywającego w placówce.

"Podczas rutynowych czynności związanych z przyjęciem paczki uwagę funkcjonariuszy zwrócił jeden z jej elementów – pojemnik po dezodorancie w sztyfcie. Po sprawdzeniu znaleziono trzy niewielkie pakunki starannie zawinięte w folię aluminiową i umieszczone wewnątrz opakowania po dezodorancie" - przekazała rzeczniczka komendanta Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej mjr SG Dagmara Bielec.

Jak dodała rzeczniczka, sposób ukrycia substancji wskazywał na próbę ominięcia procedur kontrolnych obowiązujących w strzeżonych ośrodkach.

Następnego dnia funkcjonariusze Wydziału Operacyjno-Śledczego Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej przeprowadzili badania zabezpieczonych substancji przy użyciu narkotestu. Okazało się, że w paczce było 1,7 grama metamfetaminy oraz dwa gramy marihuany. 

Nielegalne substancje zostały zabezpieczone, a następnie przekazane do dalszego prowadzenia czynności procesowych Komendzie Powiatowej Policji w Grójcu.

Po sprzątaniu zniknęła spora kwota gotówki i złote monety

Po sprzątaniu zniknęła spora kwota gotówki i złote monety

Mokotów
Zwykła kontrola zakończyła się zatrzymaniem kierowcy. Próbował przekupić policjantów

Zwykła kontrola zakończyła się zatrzymaniem kierowcy. Próbował przekupić policjantów

TVN24
Autorka/Autor: ag/gp

Źródło: tvnwarszawa.pl / PAP

Źródło zdjęcia głównego: Nadwiślański Oddział Straży Granicznej

NarkotykiPrzestępczość w WarszawieStraż Graniczna
