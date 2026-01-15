Narkotyki w paczce dla cudzoziemca ze strzeżonego ośrodka

Narkotyki ukryte w przesyłce kurierskiej ujawnione w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Lesznowoli Źródło: Nadwiślański Oddział Straży Granicznej

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

"Podczas rutynowych czynności związanych z przyjęciem paczki uwagę funkcjonariuszy zwrócił jeden z jej elementów – pojemnik po dezodorancie w sztyfcie. Po sprawdzeniu znaleziono trzy niewielkie pakunki starannie zawinięte w folię aluminiową i umieszczone wewnątrz opakowania po dezodorancie" - przekazała rzeczniczka komendanta Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej mjr SG Dagmara Bielec.

Jak dodała rzeczniczka, sposób ukrycia substancji wskazywał na próbę ominięcia procedur kontrolnych obowiązujących w strzeżonych ośrodkach.

Następnego dnia funkcjonariusze Wydziału Operacyjno-Śledczego Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej przeprowadzili badania zabezpieczonych substancji przy użyciu narkotestu. Okazało się, że w paczce było 1,7 grama metamfetaminy oraz dwa gramy marihuany.

Nielegalne substancje zostały zabezpieczone, a następnie przekazane do dalszego prowadzenia czynności procesowych Komendzie Powiatowej Policji w Grójcu.

OGLĄDAJ: TVN24 HD