Logo TVN Warszawa
Warszawa
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Okolice

Blokował numer alarmowy, bo żona nie wpuściła go do mieszkania

|
Mężczyzna próbował przekupić policjantów
Blisko 50 procent połączeń kierowanych na numer alarmowy 112 jest niezasadnych
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: KPP w Piasecznie
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Wrócił do domu kompletnie pijany. Gdy żona nie chciała go wpuścić, wymyślił historyjkę o biznesie narkotykowym w mieszkaniu i zadzwonił na 112. Odpowie za blokowanie numeru alarmowego i próbę przekupienia policjantów.

Zgłaszający podał dokładny adres mieszkania w gminie Lesznowola (Mazowieckie), pod którym miały być narkotyki. Na miejsce skierowani zostali policjanci. W trakcie dojazdu otrzymali informację, że mężczyzna cały czas blokuje linię 112, uniemożliwiając innym osobom skorzystanie z pomocy służb.

Mężczyzna próbował przekupić policjantów
Mężczyzna próbował przekupić policjantów
Źródło zdjęcia: KPP w Piasecznie

Proponował policjantom pieniądze

"Po przybyciu na miejsce policjanci przed wskazanym mieszkaniem zastali 58-latka, który zachowywał się arogancko i lekceważąco. Poinformował również policjantów, że żadnych narkotyków w mieszkaniu nie ma, a powód jego telefonu był zupełnie inny. Dodał, że żona nie chciała wpuścić go do mieszkania, więc postanowił załatwić tę sprawę właśnie w taki sposób" - poinformowała w komunikacie podkomisarz Magdalena Gąsowska, oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie.

Policjanci poinformowali 58-latka, że bezpodstawne blokowanie numeru alarmowego jest wykroczeniem, ale nie przejął się konsekwencjami swojego zachowania. W pewnym momencie zaproponował policjantom 100 złotych, aby "zapomnieli o całej sytuacji".

"Funkcjonariusze porozmawiali również z żoną 58-latka, która potwierdziła, że mąż wrócił do domu kompletnie pijany, dlatego nie chciała go wpuścić do mieszkania, a ten zaczął odgrażać się, że zadzwoni i powie, że w domu są narkotyki. Informacja o środkach odurzających oczywiście się nie potwierdziła, bo w lokalu ich nie było" - podała policjantka.

Zarzuty karne dla 58-latka

Badanie stanu trzeźwości wykazało, że mężczyzna ma w swoim organizmie blisko trzy promile alkoholu. Został zatrzymany i przewieziony do Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie.

"Wtedy 58-latek zorientował się, że jego zachowanie może mieć poważne konsekwencje. Mężczyzna próbował jeszcze przekonywać policjantów, aby odstąpili od wykonywania czynności. Tym razem zaproponował im 3000 złotych w zamian za zapomnienie o całej sytuacji i wypuszczenie go na wolność" - przekazała podkomisarz Gąsowska. 

Następnego dnia po zatrzymaniu mężczyzna usłyszał zarzuty karne dotyczące obietnicy wręczenia korzyści majątkowej. Odpowie również za wykroczenie związane z blokowaniem numeru alarmowego.

Źródło: tvnwarszawa.pl
Udostępnij:
Tagi:
PolicjaPrzestępczość w WarszawiePiaseczno
Czytaj także:
Andrzej Poczobut
Andrzej Poczobut gościem programu dla młodych liderów
Wola
Trzyletni Kacper zmarł na SOR
Zaczęło się od bólu brzucha. Po kilku godzinach trzyletni Kacper zmarł
"Uwaga!"
Świecznik z głową Meduzy trafił do rejestru zabytków
Wywieźli go Rosjanie, zrabowali Niemcy. Po latach wrócił do Polski i został zabytkiem
Śródmieście
Układ urbanistyczny ulicy Wilczej wpisany do rejestru zabytków
Jej historia sięga XVIII wieku. Śródmiejska ulica będzie chroniona jak zabytek
Śródmieście
Wnętrze sali koncertowej Sinfonia Varsovia
Rozpoczyna się budowa największej sali koncertowej w Polsce
Piotr Bakalarski
Prace przy węźle trasy S8 z drogą krajową nr 92
Szykują rozbudowę autostrady. Zwężenia na S2 i S8
Okolice
Na Rondzie Wiatraczna wykoleił się tramwaj
Dwa tramwaje zderzyły się na rondzie, jeden się wykoleił
Praga Południe
Dziesięć zarzutów i trzy miesiące aresztu
Wpadł po zgłoszeniu od dwóch kobiet. Usłyszał dziesięć zarzutów
Okolice
Warszawa, 12.05.2024. Pożar kompleksu handlowego przy ul. Marywilskiej 44 w Warszawie
Pożar hali przy Marywilskiej. Pierwsza rozprawa
Białołęka
Łącznica przy Nowym Zjeździe otwarta po remoncie
Wyremontowali Nowy Zjazd. Łącznica w kierunku Pragi otwarta
Śródmieście
Ukradł samochód, biżuterię i psa (zdjęcie ilustracyjne)
Złodziej psów zatrzymany. Wpadł, gdy ukradł samochód i biżuterię
Okolice
Groził swojemu bratu śmiercią
Groził bratu, że go zabije. Zapowiadał użycie noża
Okolice
Stacja metra Bemowo
Na tydzień zamkną dwie stacje metra
Bemowo
Śmiertelny wypadek w miejscowości Chociszewo
Lawetą uderzył w ogrodzenie cmentarza. Jedna osoba nie żyje
Okolice
CBŚP zatrzymało 12 osób za oszustwa za pomocą szybkich płatności mobilnych
Międzynarodowa szajka oszukiwała na szybkie przelewy
Śródmieście
W w piwnicy bez okien na warszawskiej Pradze działa hostel
16-latek w peruce udawał właściciela apartamentu na wynajem
Wola
Zawyją syreny (zdjęcie ilustracyjne)
Zawyją syreny. Sprawdzają system, trwają ćwiczenia
Śródmieście
Prace drogowe (ilustracyjne)
Dwa tygodnie utrudnień na Jagiellońskiej
Praga Północ
zatrzymanie
Zarzuty i areszt dla 21-latki po ataku w Warszawie
Praga Południe
Wizualizacja Centrum Sportowego Politechniki Warszawskiej
Politechnika buduje halę sportową nad tunelami metra
Piotr Bakalarski
Znak Polski Walczącej na elewacji budynku przy Puławskiej 48
Skuwali tynk, odkryli znak Polski Walczącej z czasów II wojny światowej
Mokotów
W szkole pod Wyszkowem doszło do ataku z użyciem ostrego narzędzia
Po atakach w szkołach 65 tysięcy kontroli i 117 zatrzymanych
Okolice
Ostre narzędzia znalezione u 14-latka
Nagranie z nożami i siekierami. 14-latek zatrzymany
Okolice
Atak nożownika w autobusie miejskim (zdjęcie ilustracyjne)
Zaatakował nożem w autobusie miejskim
Bielany
Rowerem po Cytadeli
Cztery muzea i dwa zakazy. Rowerzyści i psy niemile widziani
Piotr Bakalarski
Z Wisły wyłowiono ciało kobiety
Z Wisły wyłowiono ciało kobiety
Śródmieście
Uratowany przez Ekopatrol łabędź
"Leżał bezwładnie, widać było, że cierpi"
Białołęka
Rajd kierowcy Lexusa
Jechał po chodniku, kosił słupki, uderzył w auto. Zamiast dokumentów miał odbitki ksero
Ochota
Kamienica z wieżą na rogu Mokotowskiej i Wilczej wpisana do rejestru zabytków
Kamienica z wieżą i hełmem. Winda była wyłożona mahoniem
Śródmieście
Ostrołęka, 08.10.2026. Zatrzymany ws. ataku nożem w Zespole Szkół Zawodowych nr 4 w Ostrołęce, wyprowadzany po przesłuchaniu w Prokuraturze Okręgowej w Ostrołęce
Grozi mu dożywocie. 19-letni nożownik aresztowany
Okolice
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki