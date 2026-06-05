Okolice Atak maczetą na przechodnia. Żołnierz uderzał w szyję i głowę. Jest akt oskarżenia Klaudia Kamieniarz |

Brutalna napaść na kierującą autem. Jak się bronić przed tego typu sytuacjami Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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O zdarzeniu informowaliśmy pod koniec ubiegłego roku. W rejonie ulicy Dąbrowskiego w Legionowie pojawił się mężczyzna z maczetą. Próbował on zatrzymać przejeżdżający samochód. W pewnym momencie zauważył dwóch spacerujących mężczyzn i zaatakował jednego z nich.

Napastnik został zatrzymany. To żołnierz Wojsk Obrony Terytorialnej. Sprawą zajął się Dział do Spraw Wojskowych Prokuratury Rejonowej Warszawa - Ursynów.

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Sprawa żołnierza trafiła do sądu

Prokurator Piotr Antoni Skiba, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie informuje, że w piątek śledczy skierowali do Sądu Okręgowego Warszawa - Praga akt oskarżenia przeciwko kapralowi Rafałowi R.

Jak przypomina, jest on oskarżony o to, że "działając z zamiarem ewentualnym pozbawienia życia ustalonego pokrzywdzonego uderzył go tylną częścią maczety o długości 48,5 centymetra w szyję oraz zadał mu cios ostrą częścią maczety w głowę". Spowodowało to masywne krwawienie i poważne obrażenia u mężczyzny.

W trakcie śledztwa żołnierz został poddany obserwacji psychiatrycznej. Biegli ocenili, że w chwili popełnienia czynu miał ograniczoną zdolność do kierowania swoim postępowaniem, ale posiadał nadal zdolność do rozpoznania znaczenia czynu.

Za usiłowanie zabójstwa grozi kara od ośmiu lat więzienia, 25 lat więzienia lub dożywocie. Kodeks karny mówi jednak, że jeśli w czasie popełnienia przestępstwa zdolność rozpoznania znaczenia czynu lub kierowania postępowaniem była w znacznym stopniu ograniczona, sąd może zastosować nadzwyczajne załagodzenie kary.

Podejrzany przebywa w areszcie

Rafał R. od chwili zatrzymania przebywa w areszcie.

- Po skierowaniu aktu oskarżenia Sąd Okręgowy Warszawa - Praga wyda postanowienie w przedmiocie dalszego stosowania tymczasowego aresztowania wobec podejrzanego, które obecnie jest przedłużone do dnia 20 czerwca 2026 roku - zapowiada prok. Skiba.

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