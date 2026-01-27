Zdemolował biuro w urzędzie miasta, domagał się mieszkania

Do zdarzenia doszło w powiecie legionowskim (wideo ilustracyjne) Źródło: Google Earth

Do zdarzenia doszło w czwartek. Około godziny 15 policjanci otrzymali zgłoszenie dotyczące agresywnego mężczyzny w gmachu Urzędu Miasta w Legionowie. Na miejscu zastali 40-letniego mieszkańca miasta.

Zarzuty po wytrzeźwieniu

- Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że mężczyzna zachowywał się bardzo agresywnie: wykrzykiwał wulgaryzmy oraz zniszczył elementy wyposażenia jednego z pomieszczeń urzędowych. Powodem jego zachowania miało być niezadowolenie z faktu nieotrzymania lokalu mieszkalnego - przekazała rzeczniczka legionowskiej policji podkomisarz Agata Halicka.

Urząd miasta w Legionowie (zdj. ilustracyjne) Źródło: Google Maps

Agresywny 40-latek został zatrzymany. Policjantka poinformowała, że badanie alkomatem wykazało, że miał w organizmie blisko 1,5 promila alkoholu. Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu. - Po wytrzeźwieniu zatrzymany usłyszał zarzuty dotyczące znieważenia funkcjonariuszy publicznych oraz naruszenia miru domowego - wskazała podkomisarz Halicka.

Prokurator zdecydował o zastosowaniu wobec niego środka policyjnego dozoru.