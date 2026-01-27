Logo TVN Warszawa
Redakcja poleca:

Zdemolował biuro w urzędzie miasta, domagał się mieszkania

Mężczyzna zdemolował biuro w urzędzie miasta (zdj. ilustracyjne)
Do zdarzenia doszło w powiecie legionowskim (wideo ilustracyjne)
Źródło: Google Earth
Policjanci z podwarszawskiego Legionowa zatrzymali 40-latka, który wszczął awanturę w tamtejszym urzędzie miasta. Pijany mężczyzna zniszczył wyposażenie jednego z biur. Poszło o przydział mieszkania.

Do zdarzenia doszło w czwartek. Około godziny 15 policjanci otrzymali zgłoszenie dotyczące agresywnego mężczyzny w gmachu Urzędu Miasta w Legionowie. Na miejscu zastali 40-letniego mieszkańca miasta.

Zarzuty po wytrzeźwieniu

- Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że mężczyzna zachowywał się bardzo agresywnie: wykrzykiwał wulgaryzmy oraz zniszczył elementy wyposażenia jednego z pomieszczeń urzędowych. Powodem jego zachowania miało być niezadowolenie z faktu nieotrzymania lokalu mieszkalnego - przekazała rzeczniczka legionowskiej policji podkomisarz Agata Halicka.

Urząd miasta w Legionowie (zdj. ilustracyjne)
Urząd miasta w Legionowie (zdj. ilustracyjne)
Źródło: Google Maps

Agresywny 40-latek został zatrzymany. Policjantka poinformowała, że badanie alkomatem wykazało, że miał w organizmie blisko 1,5 promila alkoholu. Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu. - Po wytrzeźwieniu zatrzymany usłyszał zarzuty dotyczące znieważenia funkcjonariuszy publicznych oraz naruszenia miru domowego - wskazała podkomisarz Halicka.

Prokurator zdecydował o zastosowaniu wobec niego środka policyjnego dozoru.

24-latek miał ręce umazane farbą
Niszczył ścianę budynku, dowody zostały mu na rękach
Napadli 16-latka, zatrzymany 14-latek
Zaatakowali 16-latka maczetą i okradli. Policjanci zatrzymali drugiego z napastników
Targówek
Policjanci zatrzymali 32-latka
Niszczył samochody taboretem
Mokotów

Autorka/Autor: katke/b

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

TAGI:
Przestępczość w WarszawiePolicjaLegionowo
