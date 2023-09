"Zapomnieli zapłacić", kilka dni później zrobili kolejne "zakupy" w tym samym sklepie

Ich łupem padały maszynki do golenia i końcówki do szczoteczek elektrycznych. - Para została przyłapana przez pracownika ochrony sklepu na kradzieży. Jak się później okazało, kilka dni wcześniej również "zapomnieli" zapłacić za zakupy w tym sklepie - przekazała rzeczniczka legionowskiej policji komisarz Justyna Stopińska.

Jak opisała rzeczniczka, legionowscy patrolowcy zostali wezwani do jednej z drogerii, gdzie pracownik ochrony ujął kobietę i mężczyznę, którzy próbowali opuścić sklep z towarem o wartości blisko 1000 złotych za który "zapomnieli" zapłacić.

Para noc spędziła w policyjnym areszcie

- W ich zainteresowaniu były maszynki do golenia i końcówki do szczoteczek elektrycznych. Teraz odpowiedzą za popełnione przestępstwa przed sądem. Za kradzież grozi im kara do pięciu lat pozbawienia wolności - podkreśliła policjantka.