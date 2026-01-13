Logo TVN Warszawa
Warszawa
Za szybką jazdę stracił prawo jazdy, po kontroli trafił do więzienia

Zatrzymali kierowcę, bo przekroczył dopuszczalną prędkość w obszarze zabudowanym aż o 75 kilometrów na godzinę. Stracił prawo jazdy na trzy miesiące, ale to nie jest jego największy problem. Okazało się, że ma do odbycia karę 1,5 roku pozbawienia wolności.

Do zdarzenia doszło w środę, siódmego stycznia, tuż przed godziną 20 w miejscowości Wierzbica w powiecie legionowskim. Uwagę policjantów z drogówki zwrócił kierowca skody, który poruszał się ze znacznie większą prędkością niż pozwalają na to przepisy.

"Za przekroczenie prędkości o 75 kilometrów na godzinę został ukarany wysokim mandatem, a na jego konto wpłynęły punkty za naruszenie przepisów ruchu drogowego. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, policjanci zatrzymali mu również prawo jazdy na okres trzech miesięcy" - informuje podkom. Agata Halicka z policji w Legionowie.

Czeka go pobyt w więzieniu

To i tak nie będzie mu jednak potrzebne w najbliższym czasie. W trakcie legitymowania i sprawdzania danych policjanci ustalili bowiem, że mężczyzna jest poszukiwany na podstawie zarządzenia wydanego przez sąd. Ma do odbycia karę pozbawienia wolności w wymiarze roku i sześciu miesięcy.

Policja nie informuje za co mężczyzna został skazany.

Autorka/Autor: pop

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: KSP

Legionowo
