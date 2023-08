Miłośnik drogich perfum trafił do aresztu

Ochroniarz zauważył klienta, który nie zapłacił za markowe perfumy o wartości dwóch tysięcy złotych. Okazało się, że nie była to jego pierwsza wizyta w tym sklepie. Według ustaleń policji, ukradł perfumy o łącznej wartości ponad dziewięciu tysięcy. Usłyszał zarzuty i trafił do aresztu, ale w związku z inną sprawą.

- Mężczyzna został przewieziony do komendy i trafił do policyjnego aresztu. Dochodzeniowcy w tym czasie przeprowadzili analizę prowadzonych postepowań i ustalili, że 48-latek nie po raz pierwszy "robił zakupy" w tej drogerii. W pół roku mężczyzna z półek sklepowych zabrał perfumy o łącznej wartości ponad 9,3 tysiąca złotych – przekazuje kom. Justyna Stopińska z legionowskiej policji.

48-latek usłyszał pięć zarzutów i przyznał się do popełnienia przestępstwa. W policyjnym konwoju trafił do zakładu karnego. Okazało się bowiem, że Sąd Rejonowy w Bochni wydał nakaz (w innej sprawie – red.) doprowadzenia 48-latka do placówki penitencjarnej, gdzie spędzi najbliższe trzy miesiące.