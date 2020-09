Kierowca miejskiego autobusu jeździł bez prawa jazdy

Informację o zdarzeniu potwierdziła oficer prasowy legionowej policji Justyna Stopińska. - W środę około godziny 10.30 na ulicy Kościuszki policjanci ruchu drogowego wspólnie z pracownikami sanepidu przeprowadzali kontrolę pod kątem stosowania w transporcie publicznym obowiązujących przepisów (o zasłanianiu nosa i ust - red.). W trakcie kontroli jednego z autobusów MZA, ujawniono, iż kierowca nie posiada uprawień do kierowania - podała policjantka.

Jak dodała, mężczyzna został ukarany mandatem, natomiast autobus policja przekazała osobie posiadającej uprawienia do jego prowadzenia.

Kierowca i dyspozytorzy ukarani

Jak zaznaczył Stawicki, konsekwencje poniósł nie tylko kierowca. - Dyspozytorzy, którzy nie dopełnili obowiązków i dopuszczali kierowcę do pracy bez uprawnień, zostali ukarani karami regulaminowymi - poinformował i doprecyzował, że są to "kary wynikające z Kodeksu pracy": - Może to być na przykład upomnienie czy nagana. Z kary regulaminowej wynikać może potem kwestia finansowa w postaci pozbawienia części lub całości premii.