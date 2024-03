Trwało to kilka miesięcy. Wreszcie zdecydowała sie wezwać policję. 33-letni mężczyzna usłyszał zarzut znęcania się nad matką i ma zakaz zbliżania się do niej. "Każdy, kto słyszy odgłosy awantury za ścianą lub płaczące dzieci, może zareagować i pomóc osobom pokrzywdzonym przemocą przeciwstawić się agresorowi. Wystarczy zadzwonić, nawet anonimowo, na numer alarmowy 112" - przypomina policja.

Mieszkanka Legionowa wezwała policję, gdy jej 33-letni syn dobijał się do drzwi. Był pijany. Funkcjonariusze pojechali na miejsce i zatrzymali 33–latka, a następnie osadzili go w policyjnym areszcie, by odseparować od matki, która obawiała się jego zachowania. Miał w organizmie blisko dwa promile alkoholu.