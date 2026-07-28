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Okolice

Zderzył się z autem osobowym, motocyklista nie żyje

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Śmiertelny wypadek pod Legionowem (zdjęcie ilustracyjne)
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Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Policja
Do zderzenia samochodu osobowego z motocyklem doszło w miejscowości Rajszew niedaleko Legionowa. Zginął motocyklista.

- We wtorek, po godzinie 12 w miejscowości Rajszew, na skrzyżowaniu z ulicą Konwaliową, zderzyły się auto osobowe i motocykl - poinformował mł. kpt. Jakub Gotowiec z legionowskiej straży pożarnej.

Jak dodał strażak, motocykliście została udzielona natychmiastowa pomoc, jednak jego życia nie udało się uratować.

Wstępne ustalenia policji

- Ze wstępnych informacji wynika, że 30-latek kierujący pojazdem marki Toyota nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu, wykonującemu manewr wyprzedzania, motocykliście. Doszło do zderzenia. Śmierć na miejscu poniósł motocyklista - przekazała kom. Agata Halicka, oficer prasowa policji w Legionowie.

Jak zaznaczyła policjantka, kierowca Toyoty był trzeźwy i posiada uprawnienia do kierowania pojazdem.

Na miejscu pracował prokurator z grupą dochodzeniowo-śledczą z legionowskiej komendy.

Występują spore utrudnienia. Droga jest zablokowana w obu kierunkach. Kierowcy kierowani są na wyznaczone objazdy.  

Źródło: tvnwarszawa.pl
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Tagi:
WypadkiWypadki i kolizje w WarszawiePolicja
Alicja Glinianowicz
Alicja Glinianowicz
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
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