Okolice Zderzył się z autem osobowym, motocyklista nie żyje Alicja Glinianowicz |

Najczęściej do wypadków w Polsce dochodzi w środku dnia, w dobrej widoczności. Relacja Bartosza Żurawicza Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Policja

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- We wtorek, po godzinie 12 w miejscowości Rajszew, na skrzyżowaniu z ulicą Konwaliową, zderzyły się auto osobowe i motocykl - poinformował mł. kpt. Jakub Gotowiec z legionowskiej straży pożarnej.

Jak dodał strażak, motocykliście została udzielona natychmiastowa pomoc, jednak jego życia nie udało się uratować.

Wstępne ustalenia policji

- Ze wstępnych informacji wynika, że 30-latek kierujący pojazdem marki Toyota nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu, wykonującemu manewr wyprzedzania, motocykliście. Doszło do zderzenia. Śmierć na miejscu poniósł motocyklista - przekazała kom. Agata Halicka, oficer prasowa policji w Legionowie.

Jak zaznaczyła policjantka, kierowca Toyoty był trzeźwy i posiada uprawnienia do kierowania pojazdem.

Na miejscu pracował prokurator z grupą dochodzeniowo-śledczą z legionowskiej komendy.

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Występują spore utrudnienia. Droga jest zablokowana w obu kierunkach. Kierowcy kierowani są na wyznaczone objazdy.

👮 Policyjna Mapa Wypadków Drogowych ze Skutkiem Śmiertelnym



➡️ Minionej doby na polskich drogach doszło do 0⃣ wypadków ze skutkiem śmiertelnym

➡️Od początku wakacji takich zdarzeń było 1️⃣1⃣7⃣ (bez ostatniej doby)



Apelujemy o rozsądek i bezpieczeństwo na drodze ‼️#policja… pic.twitter.com/MothKEE2kV — Polska Policja 🇵🇱 (@PolskaPolicja) July 28, 2026 Rozwiń