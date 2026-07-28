Zderzył się z autem osobowym, motocyklista nie żyje
- We wtorek, po godzinie 12 w miejscowości Rajszew, na skrzyżowaniu z ulicą Konwaliową, zderzyły się auto osobowe i motocykl - poinformował mł. kpt. Jakub Gotowiec z legionowskiej straży pożarnej.
Jak dodał strażak, motocykliście została udzielona natychmiastowa pomoc, jednak jego życia nie udało się uratować.
Wstępne ustalenia policji
- Ze wstępnych informacji wynika, że 30-latek kierujący pojazdem marki Toyota nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu, wykonującemu manewr wyprzedzania, motocykliście. Doszło do zderzenia. Śmierć na miejscu poniósł motocyklista - przekazała kom. Agata Halicka, oficer prasowa policji w Legionowie.
Jak zaznaczyła policjantka, kierowca Toyoty był trzeźwy i posiada uprawnienia do kierowania pojazdem.
Na miejscu pracował prokurator z grupą dochodzeniowo-śledczą z legionowskiej komendy.
Występują spore utrudnienia. Droga jest zablokowana w obu kierunkach. Kierowcy kierowani są na wyznaczone objazdy.