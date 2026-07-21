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Okolice

Sąd nie aresztował pirata drogowego. "Oświadczył, że zrozumiał swój błąd"

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Potrącenie nastolatka koło Legionowa
Wypadek pod Legionowem
Źródło wideo: Piotr Mostowiec
Źródło zdj. gł.: Piotr Mostowiec
Mężczyzna, który potrącił w piątek nastolatka w Skrzeszewie (Mazowieckie), jest odpowiedzialny za spowodowanie dwóch innych poważnych zdarzeń drogowych. Kilka miesięcy temu 55-latek miał zatrzymane prawo jazdy. Sąd nie przychylił się do wniosku o areszt dla mężczyzny. Przyznał, że podejrzany ignorował cofnięcie uprawnień, ale tym razem "oświadczył, że zrozumiał swój błąd i nie dopuści się ponownie przestępstwa".

W piątek w miejscowości Skrzeszew (niedaleko Legionowa) 55-letni kierujący Chevroletem potrącił pieszego i uderzył w płot. Ciężko rannego 17-latka przetransportował do szpitala śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Sportowym autem przejechał przez rondo, ściął drzewa i latarnię

Jak ustalił reporter tvnwarszawa.pl Artur Węgrzynowicz, ten sam kierujący w marcu ubiegłego roku na skrzyżowaniu ulic Polnej i Kościelnej w Wieliszewie doprowadził do innego niebezpiecznego zdarzenia. Mężczyzna, kierując sportowym Nissanem GT-R, przeciął rondo, skosił drzewa oraz latarnię. Zatrzymał się w polu, kilkaset metrów za pierwszą przeszkodą.

Kierujący z urazem głowy, po opatrzeniu przez ratowników medycznych, został przetransportowany śmigłowcem LPR do szpitala. 54-letni wówczas mężczyzna miał już wtedy cofnięte uprawnienia do kierowania pojazdami.

Do wypadku doszło w marcu 2025 roku w Wieliszewie
Przejechał przez rondo w Wieliszewie, trafił do szpitala
Przejechał przez rondo w Wieliszewie, trafił do szpitala
Źródło zdjęcia: fot. Piotr Mostowiec
Przejechał przez rondo w Wieliszewie, trafił do szpitala
Przejechał przez rondo w Wieliszewie, trafił do szpitala
Źródło zdjęcia: fot. Piotr Mostowiec
Przejechał przez rondo w Wieliszewie, trafił do szpitala
Przejechał przez rondo w Wieliszewie, trafił do szpitala
Źródło zdjęcia: fot. Piotr Mostowiec
Przejechał przez rondo w Wieliszewie, trafił do szpitala
Przejechał przez rondo w Wieliszewie, trafił do szpitala
Źródło zdjęcia: fot. Piotr Mostowiec
Przejechał przez rondo w Wieliszewie, trafił do szpitala
Przejechał przez rondo w Wieliszewie, trafił do szpitala
Źródło zdjęcia: fot. Piotr Mostowiec
Przejechał przez rondo w Wieliszewie, trafił do szpitala
Przejechał przez rondo w Wieliszewie, trafił do szpitala
Źródło zdjęcia: fot. Piotr Mostowiec
Przejechał przez rondo w Wieliszewie, trafił do szpitala
Przejechał przez rondo w Wieliszewie, trafił do szpitala
Źródło zdjęcia: fot. Piotr Mostowiec
Przejechał przez rondo w Wieliszewie, trafił do szpitala
Przejechał przez rondo w Wieliszewie, trafił do szpitala
Źródło zdjęcia: fot. Piotr Mostowiec

Skasował ogrodzenie w Legionowie

To jednak nie wszystko. W Komendzie Powiatowej Policji w Legionowie potwierdziliśmy, że 55-latek zaledwie kilka dni przed potrąceniem nastolatka w Skrzeszewie - w poniedziałek, 13 lipca około godziny 14.30, jadąc Nissanem, doprowadził do zderzenia z dwoma innymi samochodami osobowymi na ulicy Parkowej w Legionowie.

"W wyniku zdarzenia doszło do uszkodzenia ogrodzenia przy jednej z posesji. Jedna osoba poszkodowana biorąca udział w kolizji po przebadaniu przez zespół ratownictwa medycznego nie została zabrana do szpitala" - podała wówczas Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie.

Wypadek z udziałem trzech aut w Legionowie
Wypadek z udziałem trzech aut na ulicy Parkowej w Legionowie
Wypadek z udziałem trzech aut na ulicy Parkowej w Legionowie
Źródło zdjęcia: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie
Wypadek z udziałem trzech aut na ulicy Parkowej w Legionowie
Wypadek z udziałem trzech aut na ulicy Parkowej w Legionowie
Źródło zdjęcia: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie
Wypadek z udziałem trzech aut na ulicy Parkowej w Legionowie
Wypadek z udziałem trzech aut na ulicy Parkowej w Legionowie
Źródło zdjęcia: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie
Wypadek z udziałem trzech aut na ulicy Parkowej w Legionowie
Wypadek z udziałem trzech aut na ulicy Parkowej w Legionowie
Źródło zdjęcia: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie
Wypadek z udziałem trzech aut na ulicy Parkowej w Legionowie
Wypadek z udziałem trzech aut na ulicy Parkowej w Legionowie
Źródło zdjęcia: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie
Wypadek z udziałem trzech aut na ulicy Parkowej w Legionowie
Wypadek z udziałem trzech aut na ulicy Parkowej w Legionowie
Źródło zdjęcia: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie

Postawili zarzuty i zwolnili do domu

Jak podała "Gazeta Powiatowa", 55-latek usłyszał zarzuty za zdarzenia z Legionowa i Skrzeszewa. Chodzi o artykuły: 180a Kodeksu karnego (prowadzenie pojazdu po cofnięciu uprawnień), 177 par. 1 (spowodowanie wypadku w ruchu) i art. 160 par. 1 (narażenia na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu). Podejrzanemu grozi do trzech lat więzienia.

Prokuratura wnioskowała o areszt dla mężczyzny. Sąd uznał, że tymczasowe aresztowanie nie będzie konieczne. - Mimo wniosku prokuratury o areszt, decyzją sądu mężczyzna otrzymał dozór policji - powiedziała nam we wtorek podkomisarz Agata Halicka, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Legionowie.

Sąd Rejonowy w Legionowie uznał, że wobec podejrzanego wystarczy zastosowanie dozoru policji i zakazu kontaktowania ze świadkami.

"W uzasadnieniu postanowienia sąd wskazał, że powodem takiego rozstrzygnięcia było uznanie, że choć zebrany materiał dowodowy ze znacznym prawdopodobieństwem wskazuje, iż podejrzany dopuścił się zarzucanych mu czynów, nie jest konieczne jego osadzenie w areszcie, a dalsze postępowanie karne toczyć się będzie prawidłowo także wtedy, gdy Leszek G. będzie stawiał się na dozór policji" - przekazała "Gazecie Powiatowej" Beata Tymoszów, rzeczniczka prasowa ds. karnych Sądu Okręgowego Warszawa-Praga.

Sąd zapewnił, że zabezpieczony został materiał dowodowy.

"Oświadczył, że zrozumiał swój błąd"

"W ocenie Sądu Rejonowego w Legionowie, dla uchronienia społeczeństwa przed ryzykiem podjęcia przez podejrzanego kolejnej jazdy samochodem nie jest konieczne zastosowanie tymczasowego aresztowania. Wprawdzie bowiem podejrzany uprzednio nie respektował faktu, iż cofnięto mu uprawnienia do prowadzenia pojazdów, ale po wypadku oświadczył, że zrozumiał swój błąd i nie dopuści się ponownie przestępstwa" - przytacza argumentację sądu rejonowego Tymoszów.

Postanowienie sądu nie jest prawomocne. Prokuratura zamierza je zaskarżyć.

Źródło: tvnwarszawa.pl, "Gazeta Powiatowa"
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Tagi:
Wypadki i kolizje w WarszawieSądWypadkiPolicja
Alicja Glinianowicz
Alicja Glinianowicz
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
Artur Węgrzynowicz
Artur Węgrzynowicz
Reporter tvnwarszawa.pl
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