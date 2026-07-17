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Okolice

Potrącił nastolatka, wjechał w płot. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR

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Potrącenie nastolatka koło Legionowa
Wypadek pod Legionowem
Źródło wideo: Piotr Mostowiec
Źródło zdj. gł.: Piotr Mostowiec
W Skrzeszewie niedaleko Legionowa doszło do potrącenia pieszego. Poszkodowany nastolatek został zabrany do szpitala śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

W piątek po południu w miejscowości Skrzeszew kierujący Chevroletem potrącił pieszego.

- Kierujący osobowym Chryslerem potrącił osobę stojącą w pobliżu drogi, a następnie uderzył w płot, uszkadzając skrzynkę elektryczną - powiedział nam aspirant Bartłomiej Trzaskoma z Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie. - W trakcie naszego przyjazdu udzielono pomocy potrąconemu 17-latkowi. Osoba ta była przytomna - dodał.

Potrącenie nastolatka niedaleko Legionowa
Potrącenie nastolatka koło Legionowa
Potrącenie nastolatka koło Legionowa
Źródło zdjęcia: Piotr Mostowiec
Potrącenie nastolatka koło Legionowa
Potrącenie nastolatka koło Legionowa
Źródło zdjęcia: Piotr Mostowiec
Potrącenie nastolatka koło Legionowa
Potrącenie nastolatka koło Legionowa
Źródło zdjęcia: Piotr Mostowiec
Potrącenie nastolatka koło Legionowa
Potrącenie nastolatka koło Legionowa
Źródło zdjęcia: Piotr Mostowiec
Potrącenie nastolatka koło Legionowa
Potrącenie nastolatka koło Legionowa
Źródło zdjęcia: Piotr Mostowiec
Potrącenie nastolatka koło Legionowa
Potrącenie nastolatka koło Legionowa
Źródło zdjęcia: Piotr Mostowiec
Potrącenie nastolatka koło Legionowa
Potrącenie nastolatka koło Legionowa
Źródło zdjęcia: Piotr Mostowiec
Potrącenie nastolatka koło Legionowa
Potrącenie nastolatka koło Legionowa
Źródło zdjęcia: Piotr Mostowiec

Śmigłowiec LPR, policja i trzy zastępy straży

Na miejscu lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, który przetransportował poszkodowanego do szpitala. Obecne były także trzy zastępy straży pożarnej, dwa patrole policji oraz pogotowie ratunkowe. - Policjanci założyli kierowcy kajdanki, został zatrzymany - poinformował Artur Węgrzynowicz, reporter tvnwarszawa.pl.

Działania służb zakończyły się. Na miejscu pracuje jeszcze pogotowie energetyczne. Nie ma utrudnień w ruchu drogowym.

Źródło: tvnwarszawa.pl
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Tagi:
WypadekWypadki i kolizje w WarszawiePolicja
Alicja Glinianowicz
Alicja Glinianowicz
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
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