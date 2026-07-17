Potrącił nastolatka, wjechał w płot. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR
W piątek po południu w miejscowości Skrzeszew kierujący Chevroletem potrącił pieszego.
- Kierujący osobowym Chryslerem potrącił osobę stojącą w pobliżu drogi, a następnie uderzył w płot, uszkadzając skrzynkę elektryczną - powiedział nam aspirant Bartłomiej Trzaskoma z Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie. - W trakcie naszego przyjazdu udzielono pomocy potrąconemu 17-latkowi. Osoba ta była przytomna - dodał.
Śmigłowiec LPR, policja i trzy zastępy straży
Na miejscu lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, który przetransportował poszkodowanego do szpitala. Obecne były także trzy zastępy straży pożarnej, dwa patrole policji oraz pogotowie ratunkowe. - Policjanci założyli kierowcy kajdanki, został zatrzymany - poinformował Artur Węgrzynowicz, reporter tvnwarszawa.pl.
Działania służb zakończyły się. Na miejscu pracuje jeszcze pogotowie energetyczne. Nie ma utrudnień w ruchu drogowym.