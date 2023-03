Pomylił radiowóz z taksówką i z mandatem trafił do więzienia

W więzieniu ma spędzić blisko rok

Jak się okazało wsiadł do radiowozu, bo sądził, że to taksówka, którą chwilę wcześniej zamawiał. 41- latek trafił do komendy w Legionowie. Mieszkaniec Nowego Dworu Mazowieckiego był poszukiwany trzema listami gończymi, ma za kratami spędzić blisko rok.

Zanim jednak trafił do więzienia, by odbyć swoją karę, został ukarany mandatem za wprowadzenie w błąd policjantów co do danych osobowych.