Ukradł auto i złamał zakaz. "Porażający" wynik badania alkomatem
W miejscowości Wieliszew (powiat legionowski) z niestrzeżonego parkingu skradziono samochód marki Opel.
"Sprawca dostał się do wnętrza pojazdu przy użyciu wcześniej skradzionego klucza" - podała podkom. Agata Halicka z Komendy Powiatowej Policji z Legionowie.
Pijany, z sądowym zakazem
Policjanci szybko go zatrzymali. Za kierownicą skradzionego auta siedział 43-latek. Zbadali go alkomatem. "Wynik był porażający - blisko 2,8 promila w wydychanym powietrzu" - przekazała policjantka.
Mężczyzna nie tylko ukradł samochód, ale przy "okazji" złamał też sądowy zakaz prowadzenia aut.
Za kradzież z włamaniem grozi mu do 10 lat więzienia. Odpowie także za jazdę po pijanemu (do trzech lat) i złamanie sądowego zakazu prowadzenia pojazdów (do pięciu).
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Źródło: tvnwarszawa.pl