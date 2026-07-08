Okolice Ukradł auto i złamał zakaz. "Porażający" wynik badania alkomatem

"Nie bez przyczyny mają zakaz prowadzenia". Policjanci coraz częściej stosują wobec nich tryb przyspieszony Źródło wideo: Stefania Kulik/Fakty po Południu TVN24 Źródło zdj. gł.: Policja

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W miejscowości Wieliszew (powiat legionowski) z niestrzeżonego parkingu skradziono samochód marki Opel.

"Sprawca dostał się do wnętrza pojazdu przy użyciu wcześniej skradzionego klucza" - podała podkom. Agata Halicka z Komendy Powiatowej Policji z Legionowie.

Pijany, z sądowym zakazem

Policjanci szybko go zatrzymali. Za kierownicą skradzionego auta siedział 43-latek. Zbadali go alkomatem. "Wynik był porażający - blisko 2,8 promila w wydychanym powietrzu" - przekazała policjantka.

Mężczyzna nie tylko ukradł samochód, ale przy "okazji" złamał też sądowy zakaz prowadzenia aut.

Za kradzież z włamaniem grozi mu do 10 lat więzienia. Odpowie także za jazdę po pijanemu (do trzech lat) i złamanie sądowego zakazu prowadzenia pojazdów (do pięciu).

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