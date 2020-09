Policja: uciekał S8 pod prąd, z dużą prędkością uderzył w radiowóz

Napaść na funkcjonariuszy i narażenie na niebezpieczeństwo utraty życia albo zdrowia innych uczestników ruchu drogowego - to część zarzutów, którą usłyszał 37-latek z powiatu pułtuskiego. Jak podała legionowska komenda, kilka dni wcześniej mężczyzna uciekał pod prąd trasą S8 i celowo zderzył się z radiowozem.

Jak opisuje oficer prasowa legionowej policji Justyna Stopińska, kilka dni temu policjanci chcieli zatrzymać kierującego oplem do kontroli drogowej. Zdarzenie miało miejsce w miejscowości Stanisławów. - Kierowca, pomimo wydania wyraźnych sygnałów świetlnych i dźwiękowych, nie zatrzymał się. Policjanci rozpoczęli więc pościg, jednak kierujący nadal nie reagował na sygnały i uciekał z nadmierną prędkością przez kolejne miejscowości - informuje Stopińska.

"Zawrócił i z dużą prędkością uderzył w radiowóz"

Zarzuty i areszt

- Dotyczą one niezatrzymania się do kontroli drogowej, pomimo wydania przez osobę uprawnioną polecenia do zatrzymania się przy użyciu sygnałów świetlnych i dźwiękowych, czynnej napaści na funkcjonariuszy, w wyniku której doznali oni obrażeń ciała i uszkodzony został radiowóz oraz narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo zdrowia innych uczestników ruchu drogowego - wymienia Stopińska.