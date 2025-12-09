Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Okolice

Nie będą sprzedawać fajerwerków na miejskim targowisku

Legionowo chce ograniczyć sprzedaż fajerwerków (zdjęcie ilustracyjne)
Dla zwierząt huczna zabawa w sylwestra to prawdziwy koszmar. Eksperci radzą, jak przetrwać
Źródło: Renata Kijowska/Fakty TVN
Na miejskim targowisku w Legionowie nie będzie w tym roku możliwości sprzedaży fajerwerków. Władze podwarszawskiego miasta zdecydowały, że nie wydadzą pozwoleń na prowadzenie takiej działalności na terenach zarządzanych przez samorząd.

O decyzji poinformował prezydent Legionowa Bogdan Kiełbasiński. "W trosce o bezpieczeństwo oraz spokój wszystkich - zarówno ludzi, jak i zwierząt - w tym roku nie wydamy zezwoleń na sprzedaż fajerwerków na terenach zarządzanych przez miasto, w tym na targowisku miejskim" - przekazał za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Jak podkreślił, to krok w stronę "bardziej odpowiedzialnego i wrażliwego świętowania". Władze Legionowa chcą, by wspólne powitanie Nowego Roku nie narażało nikogo na lęk i cierpienie.

"Osoby starsze, dzieci, osoby w spektrum autyzmu, wrażliwe sensorycznie czy po traumach źle reagują na nagłe, głośne dźwięki" - zaznaczył prezydent.

I przypomniał, że również zwierzęta - te domowe i dzikie - przeżywają ogromny stres w trakcie wybuchów. Mają one o wiele lepszy słuch niż ludzie, dlatego huk materiałów pirotechnicznych jest dla nich przerażający.

Światło zamiast pirotechniki

W ramach sylwestrowej atrakcji miasto przygotowało pokaz laserowy. Prezydent Legionowa ocenia, że to efektowna, nowoczesna i przyjazna środowisku forma świętowania.

"To nasza zachęta, by odejść od fajerwerków i nie strzelać w Sylwestra" - dodał.

Podobny kierunek od kilku lat promuje także Warszawa. Urzędnicy zachęcają do rezygnacji z odpalania petard i fajerwerków w okresie sylwestrowo-noworocznym. Nie korzysta się z nich także podczas miejskich imprez.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Świąteczne iluminacje
Weekend pełen atrakcji w dzielnicach. Lodowiska, koncerty i jarmarki
Ulice
shutterstock_2083914988
"Im więcej adresówek, tym mniej zwierząt w schroniskach"
Ulice
Świąteczna iluminacja na Trakcie Królewskim
Spacery w blasku świątecznej iluminacji. Trakt Królewski zmieni się w deptak
Śródmieście
OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: kk/b

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
fajerwerkiLegionowozwierzęta w mieściezwierzętaOchrona zwierząt
Czytaj także:
Trwa rewitalizacja drewniaka Burkego
Ten dom to unikat. Odzyskuje dawny wygląd
Praga Północ
Most Krasińskiego zawieszony
Wraca temat kontrowersyjnego mostu. Dwie dzielnice i dwa punkty widzenia
Żoliborz
O krok od tragedii
Zeskoczył z lawety wprost pod ciężarówkę
Ursynów
Szpital Powiatowy w Sochaczewie
Szpital powiatowy wstrzymał planowe przyjęcia. Czeka na pieniądze
Okolice
Interwencja służb na ulicy Targowej
Wszedł do opuszczonego sklepu. Znalazł się w potrzasku
Praga Północ
Policjanci zatrzymali 18-latka podejrzanego o oszustwo
Szukał łatwego zarobku, trafił do aresztu. 18-latek odpowie za oszustwo
Okolice
Tir stanął w poprzek
Rozbity tir zablokował ważną trasę
Okolice
Autobusy Solaris
120 autobusów dla Warszawy. Będą miały nietypową funkcję
Komunikacja
Utrudnienia na pierwszej linii metra (zdj. ilustracyjne)
Bagaż w pociągu, metro kursowało w dwóch pętlach
Komunikacja
Wypadek na drodze krajowej numer 60
Zderzenie z ciężarówką. Jedna osoba nie żyje
Okolice
Chłopcy utknęli na balkonie
Chłopcy utknęli na balkonie. Groziło im wychłodzenie
Okolice
Kobieta usłyszała zarzut zabójstwa (zdjęcie ilustracyjne)
Nie żyje właściciel stacji benzynowej, jego żona usłyszała zarzut zabójstwa
Okolice
Spłonęła drewniana dzwonnica na Kamionku
Podpalił zabytkową dzwonnicę. Nie wie dlaczego
Praga Południe
Zatrzymania CBA m.in. w nadzorze budowlanym
Osiem osób zatrzymanych, w tym urzędnicy nadzoru budowlanego. CBA: wymuszali łapówki
Śródmieście
Do zdarzenia doszło na skrzyżowaniu Światowida i Myśliborskiej
"Miała nogi zakleszczone pod tramwajem"
Białołęka
Hala Gwardii na wizualizacjach
Jest umowa na remont zabytkowej Hali Gwardii
Śródmieście
Zamknięta stacja Pole Mokotowskie
Chcą zmiany nazwy popularnej stacji metra
Mokotów
Maciej Dłużniewski - sołtys Józefosławia
Największa wieś w Polsce wybrała sołtysa
Okolice
Posiadał sztucer myśliwski i amunicję bez pozwolenia
Sztucer myśliwski i amunicja bez pozwolenia. A właściciel pijany
Bielany
Europoseł Grzegorz Braun na sali sądowej
"Szczęść Boże, wysoki sądzie". Na korytarzu "Anioł Pański". Proces Brauna
Praga Południe
Zderzenie na Muranowie
Czołowe zderzenie na Muranowie
Śródmieście
Pijany, z czynnym zakazem kierowania pojazdami jechał drogą S8
Jechał pijany i z zakazem kierowania. Policjantom chciał wręczyć łapówkę
Okolice
Tramwaj linii "M"
Ktoś okradł motorniczego mikołajowego tramwaju
Praga Północ
Policjanci zatrzymali 39-latka
Pod kołami samochodu zginął rowerzysta. Kierowca usłyszał zarzuty
Okolice
"To nie ja strzelałam w Ultimo. Więzienna historia Beaty Pasik". Reportaż "Superwizjera"
W więzieniu spędziła 18 lat. Śledczy wrócili do sprawy zabójstwa w butiku Ultimo
Śródmieście
Blok przy Beethovena 3
Odzyskali dwie z sześciu "rosyjskich wysp". Oczekują spłaty ponad 240 milionów
Klaudia Kamieniarz
Zderzenie na DK79
Zderzenie na drodze krajowej. Utrudnienia
Okolice
Policja zatrzymała podejrzanego o kradzież pieniędzy
Wypłacał pieniądze z bankomatu i nerwowo się rozglądał
Bemowo
Sprzęt zabezpieczony w samochodzie obcokrajowców
Szpiegowski sprzęt w samochodzie. Trzech cudzoziemców w areszcie
Śródmieście
Neon "Miło Cię widzieć" nie działa
Słynny neon przestał świecić. Wiemy, jaki jest plan
Śródmieście

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki